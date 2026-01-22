Onsite-tekniker Linköping
2026-01-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Örebro
, Eskilstuna
, Karlskoga
, Stockholm
Ort: Linköping - på plats
Yrkesroll / Titel
Onsite IT Support Engineer
Kort sammanfattning av rollen
Till en av våra kunder söker vi nu en erfaren onsite IT Support Engineer för arbete i en verksamhetskritisk och säkerhetskänslig IT-miljö. Rollen är tydligt användarnära och innebär ansvar för att säkerställa stabil drift, snabb felsökning och hög kvalitet i den dagliga leveransen. Uppdraget är på heltid och kräver fysisk närvaro på plats i Linköping.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Ge användarnära IT-support på plats när fjärrsupport inte är tillräcklig
Installera, konfigurera och förbereda datorer, mobiltelefoner och klientnära utrustning
Felsöka och åtgärda problem i klientmiljö, kringutrustning och konferensrum
Säkerställa funktion och hantering av skrivare samt mötesteknik
Ansvara för inventering och uppdatering av register över IT-utrustning
Dokumentera ärenden, åtgärder och lösningar i ärendehanteringssystem och kunskapsdatabas
Hantera prioriterade och verksamhetskritiska ärenden med hög servicenivå
Medverka vid incidenter, driftstörningar och säkerhetsrelaterade händelser
Ta fram och uppdatera instruktioner samt användardokumentation
Obligatoriska krav
Erfarenhet av arbete inom IT-support eller motsvarande teknisk roll
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Vana av dokumentation och administrativ hantering av IT-ärenden
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med tydligt kundfokus
Genomgå och godkännas i säkerhetsprövning enligt gällande krav
Meriterande och önskvärda kompetenser
Erfarenhet från större organisationer med komplexa IT-miljöer
Praktisk erfarenhet av klienthantering, hårdvarusupport och konferensteknik
Intresse för att förbättra arbetssätt, rutiner och tekniska processer
Omfattning och anställningsform
Heltid
Konsultuppdrag
Startdatum och uppdragslängd
Start planerad till mars 2026
Uppdragslängd om cirka tolv månader med möjlighet till förlängning
Om TechServices IT
TechServices IT AB levererar IT-tjänster, support och tekniska lösningar till företag och organisationer i hela Sverige. Vi arbetar nära våra kunder och Engineers med fokus på kvalitet, struktur och långsiktiga samarbeten.Så ansöker du
Om intresse finns, skicka din ansökan till rekrytering@techservicesit.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: rekrytering@techservicesit.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Onsite-tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TechServices IT Modica AB
(org.nr 559450-2881) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
