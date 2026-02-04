Omsorgspersonal till LSS-gruppbostad

Lansen Omsorg G:a Hembageriet AB / Vårdarjobb / Uppvidinge
2026-02-04


Om jobbet
Lansen Omsorg Gamla Hembageriet Boende.
Har gruppbostad med inriktning LSS Hos oss bor personer som tillhör personkrets 1, ofta i kombination med psykisk ohälsa, utåtagerande beteende och sociala svårigheter.
Vi stöttar våra boende i deras vardag, utifrån deras individuella behov och önskemål. I arbetsuppgifterna ingår att stötta, motivera och utveckla individens egna förmågor, allt för att den boende ska kunna leva så självständigt liv som möjligt.
Erfarenhet av målgruppen är meriterande.
Vi söker personal både för deltid, heltid och behovsanställningar. Vi tillämpar provanställning.
Körkort är ett krav. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Vi rekryterar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: johanna.danielsson@lansenomsorg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Omsorgspersonal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lansen Omsorg G:a Hembageriet AB (org.nr 559076-6787), https://www.lansenomsorg.se/boenden/ga-hembageriet/
Lindvägen 1 (visa karta)
382 76  MÅLERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lansen omsorg G:a Hembageriet AB

Kontakt
Verksamhetschef
Johanna Steinholtz
johanna.danielsson@lansenomsorg.se
0763488493

Jobbnummer
9723679

