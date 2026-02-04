Omsorgspersonal till LSS-gruppbostad
2026-02-04
Om jobbet
Lansen Omsorg Gamla Hembageriet Boende.
Har gruppbostad med inriktning LSS Hos oss bor personer som tillhör personkrets 1, ofta i kombination med psykisk ohälsa, utåtagerande beteende och sociala svårigheter.
Vi stöttar våra boende i deras vardag, utifrån deras individuella behov och önskemål. I arbetsuppgifterna ingår att stötta, motivera och utveckla individens egna förmågor, allt för att den boende ska kunna leva så självständigt liv som möjligt.
Erfarenhet av målgruppen är meriterande.
Vi söker personal både för deltid, heltid och behovsanställningar. Vi tillämpar provanställning.
Körkort är ett krav. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: johanna.danielsson@lansenomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Omsorgspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lansen Omsorg G:a Hembageriet AB
(org.nr 559076-6787), https://www.lansenomsorg.se/boenden/ga-hembageriet/
Lindvägen 1 (visa karta
)
382 76 MÅLERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lansen omsorg G:a Hembageriet AB Kontakt
Verksamhetschef
Johanna Steinholtz johanna.danielsson@lansenomsorg.se 0763488493 Jobbnummer
