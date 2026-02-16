Omsorgsbiträde/Undersköterska till Horred hemtjänst
2026-02-16
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med oss i Horreds hemtjänst!
Horred hemtjänst har flera år i rad utsetts till en av Sveriges främsta hemtjänstgrupper baserat på brukarenkäter från Socialstyrelsen.
Gruppen har ett högt brukarfokus och tar väl hand om nya medarbetare.
Vårt motto i Horred hemtjänst är: Vi hjälps åt Tillsammans, så du måste kunna samarbeta med alla.
Som undersköterska/omsorgsbiträde i hemtjänsten kommer du att:
* Arbeta nära den enskilda individen och vara ett stöd för dem i deras vardag.
* Utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras bostad.
* Motivera och stimulera individer utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter samt samverkan med anhöriga.
* Vara omsorgskontakt samt planera, genomföra, dokumentera och följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av stöd och hjälp.
* Utföra vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov.
Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat
innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje omsorgstagare.
Vår arbetsgrupp värdesätter god sammanhållning och ett gott arbetsklimat.
Det är även viktigt för oss att vi har roligt tillsammans samt att alla medarbetare har en viktig roll att fylla.
Arbetstid är förlagt under dag-, kväll-, helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Du som söker skall ha tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsarbetet inom äldreomsorgen.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska samt har tidigare erfarenhet av arbetet inom hemtjänsten,
dock inget krav för tjänst men kommer att prioriteras.
Vi ställer krav på körkort då verksamheten är förlagd i ett av kommunens ytterområden samt att vi samverkar med närliggande verksamheter utifrån rörlig placering.
Vi söker dig som:
* Har en positiv grundsyn och är både professionell samt trygg i din yrkesroll.
* Har ett starkt engagemang och intresse för målgruppen samt att du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt.
* Är lugn och tydlig i din kommunikation samt är lyhörd och kan motivera brukare i syfte att bevara förmågor och självständighet.
* Har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan arbeta självständigt, fatta egna beslut samt planerar och prioritera om arbetet när det krävs. Du har förmågan att lyfta blicken och se hela verksamhetens behov.
* Har förmåga att se dina egna utvecklingsområden och tar ansvar för att tillföra dig nya kunskaper.
* Har god datorvana då dokumentation är en viktig del av vårt arbete.
* Det krävs att du kan kommunicera och uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt i det svenska språket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
Båda tjänsterna tillsätts som längst t.o.m. 2026-08-31, chans för förlängning finns.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
