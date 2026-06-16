Omsorgsassitenter till korttidsboendet Torpabacken
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2026-06-16
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Torparbacken är ett korttidsboende som vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 5-18 år med varierande funktionsnedsättningar. Vårt uppdrag är att erbjuda de barn och ungdomar som kommer till oss miljöombyte och stimulans av bästa möjliga kvalitet, samtidigt som deras föräldrar eller närstående får avlastning.
Som omsorgsassistent hos oss stöttar du våra barn och ungdomar för att skapa en meningsfull vardag och fritid. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och strukturerat förhållningssätt, där du samarbetar tätt med dina kollegor.I arbetet ingår även praktiska sysslor som är en naturlig del av vardagen i ett hem, såsom matlagning, städning och tvätt.
Torparbackens korttidsboende är en relativt nyetablerad verksamhet och till följd av det pågår många spännande processer på arbetsplatsen.
Vi är en engagerad och positiv arbetsgrupp vars arbetssätt präglas av kunskap, tydlighet och trygghet.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och följa med på vår fortsatta resa framåt!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildningsbakgrund och ett genuint engagemang för att arbeta med barn och ungdomar. För att vara aktuell för tjänsten har du
• Godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, eller barnskötarutbildning på minst två år. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, exempelvis beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning om minst 120 hp.
Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga med funktionsnedsättning.
För tjänsten krävs att du har B-körkort, då vi har tillgång till buss som används i det dagliga arbetet.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana, då dokumentation och andra administrativa uppgifter ingår i arbetet.
Som person är du kommunikativ och lyhörd, med förmåga att skapa trygghet och goda relationer. Du arbetar självständigt, tar initiativ och är flexibel i ditt arbetssätt. Du trivs med att samarbeta med andra och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Två olika utdrag ur belastningsregister krävs: Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) och Barn med funktionsnedsättning. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 223/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Oms Funk
Amanda Almerud Hjortstam Amanda.Almerud-Hjortstam@vaxjo.se 0470-734693 Jobbnummer
9966002