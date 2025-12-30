Omsorgsassistent till gruppbostad Rosenberg
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2025-12-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad omsorgsassistent med hjärta för omsorgen! Denna gruppbostad består av fem lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och ligger i Bramstorp, utanför Växjö. Gruppbostaden har integrerad daglig verksamhet som bedrivs utomhus året om. Utformningen av den dagliga verksamheten varierar efter säsong och kan innebära allt från vedhantering, odling och långa promenader. På grund av utmanande beteende arbetar vi förebyggande och lågaffektivt och med en samstämmighet i personalgruppen, där vi försöker skapa en lugn, trygg och förutsägbar vardag där varje omsorgstagare får stöd utifrån sina individuella behov. Till stor del arbetar man ensam med omsorgstagare utifrån ett förbestämt schema.
Som omsorgsassistent är du en viktig del i att skapa struktur och trygghet i omsorgstagarnas liv. Du stöttar i vardagliga sysslor såsom städning, matlagning och personlig hygien samt fritidsaktiviteter och sociala sammanhang. Här har du chansen och möjligheten att arbeta i en hemlik miljö där omsorgstagarna får möjlighet att utvecklas och leva ett självständigt liv och vi söker därför dig som har ett genuint engagemang för målgruppen, är självständig men samtidigt ser samarbete och kommunikation med kollegor som en självklarhet.
Vi erbjuder en fantastisk arbetsmiljö där naturen är en naturlig del av vardagen. Du blir en del av ett härligt och stöttande team och får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Vill du bli en del av vårt gäng och göra skillnad varje dag? Skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten ska du ha en godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande. Vi önskar att du har erfarenhet av arbete med personer med autism och utmanande beteende. Vi önskar även att du har goda kunskaper i AKK och lågaffektivt bemötande. Arbetet kräver att du har tålamod, god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
Vi söker dig som är lugn, stabil och har god samarbetsförmåga. Du är engagerad, flexibel och kommunikativ med ett lyhört och nyfiket förhållningssätt. Du har goda kunskaper inom LSS och ett stort kvalitetstänk. Du behärskar det svenska språket i både tal och skrift och har vana av dokumentation. Körkort är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet är förlagt till dag, kväll och helg och det kan bli aktuellt med samplanering med annan arbetsplats.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 270/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Peter Gustafsson 0470-43526 Jobbnummer
9666498