Områdeschef hemtjänst Jönköpings län

TopHuman AB / Sjukvårdschefsjobb / Helsingborg
2025-09-21


Konsult - Enhetschef Hemtjänst, Småland
TopHuman AB söker en erfaren konsult till ett uppdrag som enhetschef inom hemtjänst i en kommun i Småland.
Uppdraget
Start: Omgående

Längd: Minst 3 månader, med möjlighet till förlängning

Omfattning: Heltid

Publiceringsdatum
2025-09-21

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för ledning och utveckling av hemtjänstverksamheten. Du leder personalgruppen, säkerställer kvalitet och följer upp ekonomi, bemanning och arbetsmiljö. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kollegor, chefer och andra aktörer i kommunen.

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom hemtjänst eller liknande verksamhetsområde

Goda kunskaper om gällande lagstiftning, riktlinjer och kvalitetssystem

Förmåga att snabbt sätta dig in i verksamheten och arbeta självständigt

Om TopHuman
TopHuman AB har lång erfarenhet av att bemanna och rekrytera chefer och specialister till kommunal verksamhet i hela landet. Vi erbjuder trygga villkor, tillgänglighet och nära samarbete med våra konsulter.

Så ansöker du
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan via länk i annonsen eller direkt till TopHuman AB.

Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: info@tophuman.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TopHuman AB (org.nr 559214-5063)

Jobbnummer
9518924

