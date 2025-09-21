Områdeschef hemtjänst Jönköpings län
2025-09-21
Konsult - Enhetschef Hemtjänst, Småland
TopHuman AB söker en erfaren konsult till ett uppdrag som enhetschef inom hemtjänst i en kommun i Småland.
Uppdraget
Start: Omgående
Längd: Minst 3 månader, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för ledning och utveckling av hemtjänstverksamheten. Du leder personalgruppen, säkerställer kvalitet och följer upp ekonomi, bemanning och arbetsmiljö. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kollegor, chefer och andra aktörer i kommunen.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom hemtjänst eller liknande verksamhetsområde
Goda kunskaper om gällande lagstiftning, riktlinjer och kvalitetssystem
Förmåga att snabbt sätta dig in i verksamheten och arbeta självständigt
Om TopHuman
TopHuman AB har lång erfarenhet av att bemanna och rekrytera chefer och specialister till kommunal verksamhet i hela landet. Vi erbjuder trygga villkor, tillgänglighet och nära samarbete med våra konsulter.Så ansöker du
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan via länk i annonsen eller direkt till TopHuman AB.
