Områdeschef fastighetsförvaltning - Bostad
Eskilstuna Kommunfastigheter AB / Chefsjobb / Eskilstuna Visa alla chefsjobb i Eskilstuna
2026-01-23
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB i Eskilstuna Publiceringsdatum2026-01-23Beskrivning
Vill du leda med både hjärta och affärssinne? Nu har du möjligheten att bli vår nya områdeschef.
Vi befinner oss på en spännande resa mot att bli Sveriges bästa fastighetsbolag. Med ett tydligt kundfokus och blicken riktad framåt erbjuder vi dig ett samhällsviktigt uppdrag. Hos oss får du möjligheten att bidra med nytt tänk, sätta riktning och utveckla både människor och fastigheter för en hållbar framtid för Eskilstuna. Välkommen till Kfast!https://youtu.be/Qu5Nh5KnRl4https://youtu.be/3iI5h0qVBBA https://www.kfast.se/om-oss/ Dina arbetsuppgifter
Som områdeschef inom affärsområdet Bostad ansvarar du för ett geografiskt område och leder verksamheten tillsammans med ditt team. Du har ett helhetsansvar för ekonomi, budget, personal, fastigheter och kundnöjdhet. I rollen säkerställer du en hållbar och affärsmässig fastighetsförvaltning som skapar trygghet, kvalitet och god service för våra kunder.
Du planerar och prioriterar underhåll, arbetar med energieffektivisering och utvecklar arbetssätt som stärker både kundupplevelsen och verksamhetens effektivitet. I nära samarbete med våra andra professioner bidrar du till välskötta bostadsområden som är trygga, trivsamma och inkluderande så att livet får plats och platser får liv.
Vi har nu ett särskilt fokus på att minska vakanser, stärka underhållsarbetet samt driva utvecklings- och processarbete med kunden i centrum. Här får du möjlighet att påverka på riktigt, fatta välgrundade beslut och skapa resultat som märks i vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av en ledande roll med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Du har goda kunskaper inom fastighetsförvaltning som vi bedömer relevanta för rollen.
Du har en eftergymnasial utbildning som vi bedömer relevant, gärna inom fastighet, ekonomi eller teknik. Erfarenhet av att ha lett andra chefer, arbetat i ledningsgrupp samt kunskap om offentlig upphandling eller arbete med kommersiella lokaler är meriterande. B-körkort är ett krav för tjänsten.
För oss är det viktigt att du är rätt person för vårt uppdrag. Med ett närvarande, tydligt och modigt ledarskap skapar du engagemang, struktur och långsiktiga resultat. I tidigare roller har du visat goda resultat inom förändringsledning, processutveckling och verksamhetsutveckling. Vi värdesätter din affärsmässighet, strategiska förmåga och din goda samarbetsförmåga.
Välkommen att följa med på vår resa mot att bli Sveriges bästa fastighetsbolag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Med en tredjedel av hyresmarknaden och hundratals medarbetare är Kfast Eskilstunas ledande, samhällsbyggande fastighetsbolag. Vi hyr ut och förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter - och tar hand om allt från bostäder, förskolor, grundskolor till vård- och omsorgsboenden, idrottsanläggningar och affärslokaler. Kfast är en stolt del av Eskilstuna kommunkoncern. Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB - Läs mer på https://www.kfast.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommunfastigheter AB
(org.nr 556499-5909) Arbetsplats
Affärsområde Bostad Kontakt
Camilla Ellemyr 070-0862279 Jobbnummer
9700150