Oceanbus Söker Fler Amfibiebusskaptener
Ocean Bus Stockholm AB / Fartygsbefälsjobb / Stockholm Visa alla fartygsbefälsjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ocean Bus Stockholm AB i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Behovsanställd Amfibiebusskapten Stockholm Sommaren 2026
OCEANBUS söker nu fler kaptener som vill köra våra amfibiebussar båda på land och i vatten med världens vackraste utsikt här hos oss i Stockholm.
Vi erbjuder Stockholms mest attraktiva sightseeing med det berömda "plasket" när vi kör ner våra amfibiebussar i vattnet, vilket alla våra passagerare älskar.
Vi vill att du har tio års yrkeserfarenhet från tunga fordon och att du minst har busskörkort och YKB, samt att du har fartygsbefälsexamen klass 8 eller den gamla skepparexamen. Du behöver också ha mycket båterfarenhet, antingen privat eller professionellt. Du behöver vara "serviceminded" och tala svenska och engelska.
Vi erbjuder en mycket konkurrenskraftig startlön: 250 kr per timme plus OB.
Hos oss arbetar du i ett supertrevligt gäng, som behovsanställd amfibiebusskapten.
Titta gärna in på vår hemsida för mer information om vår verksamhet: https://oceanbus.se
Du är välkommen att skicka in din intresseansökan, men vi besvarar endast de som har minst 10 års erfarenhet som busschaufför med giltigt YKB, samt mycket sjöerfarenhet till sjöss, antingen privat eller proffesionellt. Om du inte har gedigen sjöerfarenhet, så återkopplar vi inte till dig då detta är ett absolut minimum krav för att du skall ha en chans till den här tjänsten.
Med vänlig hälsning,
Rederichef P-A Radencrantz
Ocean Bus Stockholm ABpa@oceanbus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: pa@oceanbus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Amfibiebusskapten". Arbetsgivare Ocean Bus Stockholm AB
(org.nr 556945-1700) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9583654