Objektspecialist till Hjälpmedelscentrum
Region Västmanland / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-01-08
Vill du kombinera ditt datatekniska kunnande med en meningsfull roll där du gör verklig skillnad i människors liv? Hjälpmedelscentrum i Region Västmanland söker nu en engagerad och framåtsträvande Objektspecialist.
Om arbetsplatsen
Hjälpmedelscentrum arbetar länstäckande med inköp, information, konsultation, lagerhållning och service av hjälpmedel för personer med rörelsehinder, kognitiva funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter samt ansvarar för samordning av inkontinenshjälpmedel. Verksamheten är intäktsfinansierad och styrs politiskt av en gemensam nämnd med representanter från regionen och länets 10 kommuner.
Placeringen för den här tjänsten är i Västerås. Vår IT-miljö är verksamhetskritisk för att logistik och förskrivning ska fungera, varför Hjälpmedelscentrum har ett eget verksamhetsnära IT-stöd.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss och vi erbjuder dig
• ett utåtriktat arbete med många kontaktytor
• att vara en viktig del i den digitala och tekniska utvecklingen
• att ingå i ett team tillsammans med kunniga kollegor i ett gott samarbetsklimat
• ett varierande och stimulerande arbete där du har möjlighet att arbeta självständigt, driva projekt och ta ansvar
• möjlighet till interna och externa utbildningar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym samt friskvårdsbidrag på 3000 kr/år. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Vi på Hjälpmedelscentrum välkomnar dig till vårt verksamhetsstöd, som arbetar med att stödja vår verksamhet inom olika områden.
Nu söker vi dig som har hög IT-kompetens och kan sätta dig in i, och förstå, komplexa systemflöden. Du brinner för utveckling och har ett stort intresse för systemförvaltning.
I rollen som objektspecialist ingår att administrera, underhålla och driva utveckling av våra system i nära samarbete med objektledaren, leverantörer och verksamheten. Arbetsuppgifterna är primärt relaterade till vårt verksamhetssystem Sesam 2.
Exempelvis säkra driften, utbilda användare, konfigurera, felsökning, rapportera och hantera integrationer.
Mer omfattande förbättringsarbete sker ofta i projektform i samarbete med andra yrkesgrupper såsom inköp, hjälpmedelskonsulenter, tekniker och logistikpersonal. Vårt gemensamma mål är effektiva arbetssätt och flöden i verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis systemvetare, högskoleingenjör med inriktning IT, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig med några års erfarenhet inom yrket.
Vi ser gärna att du har vana av att arbeta i större organisationer med höga krav på dokumentstyrning och säkerhet. I din roll som objektspecialist behöver du kunna sätta dig in i förvaltning av logistik- och hjälpmedelssystem samt se samband mellan verksamhet och IT.
Du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta med både kollegor och leverantörer, därför måste du behärska svenska språket i tal och skrift. Du är serviceinriktad, tillmötesgående och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet då rollen kräver mycket eget driv och nyfikenhet i kombination med disciplin och struktur.
Meriterande för tjänsten är
• om du har erfarenhet och god kunskap i de stora systemen som idag som ligger i förvaltningen, Sesam 2, Visma Websesam, Sesam LMN Insight Datalager och kopplade rapportverktyg. Vi kallar det Sesamfamiljen
• om du har erfarenhet av systemadministrativt arbete, systemkonfigurationer och problemanalyser av IT-system inom hälso- och sjukvårdsområdet eller logistik
• om du har erfarenhet av Microsoft verktyg, som Power Automate, Power BI och Report Builder.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid. Placeringsort Västerås. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 januari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
