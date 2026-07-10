Objektledare till Stockholms stadsbibliotek
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2026-07-10
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Välkommen till oss
Tjänsten är placerad på Kulturförvaltningens avdelning Stockholms stadsbibliotek och enheten Digital utveckling och bibliotekssystem. Enhetens uppdrag är att bedriva utveckling och förvaltning av avdelningens digitala tjänster och verksamhetssystem som exempelvis webbplats och bibliotekssystem samt samordna den publika IT-miljön med datorer, skrivare, digitala skärmar, självbetjäningsautomater och sorteringsverk på biblioteken. Verksamheten befinner sig i ett spännande skede och det pågår många olika utvecklingsprojekt. Hos oss får du vara med och driva digitalisering och verksamhetsutveckling som bidrar till en biblioteksverksamhet i framkant med stockholmarna i fokus.
Biblioteken är viktiga demokratibärare, för kultur och bildning. Var med och gör biblioteken i Stockholm relevantare än någonsin!
Vi erbjuder
För oss är det viktigt med balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder därför friskvårdsbidrag, semesterväxling och rabatterade priser till stadens simhallar och gym samt fri entré på kulturförvaltningens egna kulturinstitutioner.
Din arbetstid är 39,5 timmar i veckan och beroende på verksamhetens behov finns möjlighet att arbeta på distans ett par dagar i veckan. Vi sitter i fina och ljusa lokaler på Kungsholmen.
Läsa mer om Stockholms stads förmåner här
Din roll
Enheten är systemansvarig för ett biblioteksdatasystem med låntagare och katalog samt ett 20-tal integrationer mot webbplats, ekonomisystem, elektroniskt personsystem, låneautomater och sorteringsverk, id-portal m.fl. Systemet levererades under februari och under hösten genomförs ytterligare en integration mot ett logistiksystem i syfte att utveckla verksamhetens hantering av medier.
Tjänsten är ett vikariat om ett år men med möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt.
Vi söker nu en objektledare med ansvar för att leda arbetet med utveckling och förvaltning av systemet och dess integrationer. Under hösten startas ett arbete upp med att organisera system och arbetssätt i enlighet med principerna för objektstyrningsmodellen PM3. Det är därför önskvärt att du som söker tjänsten har omfattande vana och erfarenhet av att arbeta enligt PM3.
Rollen som objektledare är en ledarroll med ansvar för att utforma och leda arbetet för den beslutade objektplan.
Uppdraget som objektledare innebär:
Ta fram förslag på objektplan med mål, aktiviteter, prioriteringar, risker och konsekvenser samt uppskattar kostnader och behov av tid/kompetenser
Leda och genomföra arbete med att verkställa objektplanens mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt
Prioritera och besluta inom ramen för objektplanen i samråd med enhetschef
Följa upp måluppfyllnad i förhållande till risker, tid och kostnader
Delta i användarforum samt koordinera och administrera omhändertagande av verksamhetsbehov
Acceptansgodkänna leveranser från leverantörer
Följa upp externa och interna IT-leverantörer
Samarbeta i framtagande av verksamhetskomponenter och säkerställa att befintliga är aktuella och relevanta
Samarbeta med berörda intressenter, systemansvariga och funktioner där det finns beroenden
Kommunicera förändringar
Omvärldsbevaka och följer trender och möjligheter för verksamheten och invånare
Din kompetens och erfarenhet
Akademisk examen, om minst 180 hp gärna med riktning mot IT och/eller pedagogik, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av planering, styrning och ledning
Arbetat med projektstyrningsmodeller och/eller förvaltningsmodeller, gärna PM3 eller ITIL.
Erfarenheter av att utarbeta, verkställa och följa upp objektplaner/förvaltningsplaner/ projektplaner
Erfarenhet av att arbeta med leveransstyrning
Erfarenhet av att arbeta i en organisation med många leverantörer och en komplex IT-miljö
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har
Erfarenhet av förändringsarbete
Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete
Erfarenhet av att ha arbetat med datakvalitet, metadata och datastyrning
Erfarenhet av uppdrag inom offentlig/kommunal verksamhet
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper, lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten. Följande personliga egenskaper ligger till grund för vår kompetensbaserade rekryteringsprocess:
Vi söker dig som har en helhetssyn för uppdraget, leveransen och personerna som jobbar i uppdraget.
Du har goda ledaregenskaper och lätt att bygga relationer med personer i och utanför uppdraget.
Du har lätt för att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift, och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.
Har ordning och reda på planer, arbetssätt och uppdragets förutsättningar är givetvis grunden för dig för att bidra till en effektiv leverans.Publiceringsdatum2026-07-10Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Här kan du läsa mer om kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens och erbjuder kompetensutveckling för alla medarbetare.
Läs mer om våra förmåner här, och läs mer om hur det är att jobba i Stockholms stad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Askebykroken 13 (visa karta
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163 08 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek, SSB Kontakt
Ernesto Garzón, Vision 08-50831742 Jobbnummer
10000054