Nymölla bruk söker vikarierande Ekonomiassistent
Sylvamo Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Bromölla Visa alla ekonomiassistentjobb i Bromölla
2026-07-17
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Sylvamo Nymölla bruk ligger två mil öster om Kristianstad i Bromölla kommun. Bruket tillverkar pappersmassa med magnefitmetoden och obestruket finpapper. Multicopy är vår mest kända produkt. Produktionskapaciteten är 340 000 ton massa och 475 000 ton finpapper.
Vill du arbeta brett inom ekonomi i en verksamhet där du får ta eget ansvar och vara en viktig del av teamet? Nu söker vi en ekonomiassistent till Nymölla bruk för ett spännande föräldravikariat på cirka 18 månader.
Har du grundläggande ekonomisk kunskap? Är du en fena på fakturahantering och har bra systemkunskap? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Vi erbjuder dig en varierad vardag där du kommer utmanas i din roll och ges möjlighet att utvecklas vidare inom ekonomi.
Om tjänsten Tjänsten innefattar en bredd av ekonomiuppgifter med bland annat:
• Hantering av leverantörsfakturor (matchning, kontering, påminnelser mm.)
• Avstämningar och utredningar
• Periodiseringar
• Bistå vid bokslutsarbete
• Övriga ekonomirelaterade uppgifter
Du förväntas också vara behjälplig vid frågor från organisationen!
Vem är du? Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av ekonomiuppgifter likt ovanstående och god förståelse för hela den ekonomiska kedjan. Rollen kräver att du har lätt för att organisera, planera och strukturera ditt arbete. Eftersom arbetet ofta även innebär daglig kontakt med kollegor, kunder och leverantörer letar vi efter dig som är social och serviceinriktad. Vi värdesätter samarbete och en god laganda. Därför söker vi dig som bidrar med ett positivt förhållningssätt, är hjälpsam mot dina kollegor och trivs med att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål.
Dina kunskaper och erfarenheter Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller har arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Du ska ha goda kunskaper i Excel och kunna uttrycka dig flytande på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i affärssystem, där kunskap i SAP är meriterande. För tjänsten krävs det också att du har B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och strävar efter att hitta rätt person för rollen och vårt team.
Övrigt Tjänsten är ett föräldrarvikariat på heltid som är tänkt att börja snarast och pågå i ungefär ett och ett halvt år. Arbetstiden är förlagd till dagtid. Distansarbete kan eventuellt erbjudas vid tillfällen där arbetet tillåter.
Har du ytterligare frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta chef på ekonomiavdelning, Maria Wulff på mejladress: maria.wulff@sylvamo.com
. Observera att frågor som inkommer under vecka 33-34 besvaras efter semesterperioden.
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Elizabeth Evertsson på mejladress: elizabeth.evertsson@sylvamo.com
. Observera att frågor som inkommer under vecka 30-32 besvaras efter semesterperioden.
Sista ansökningsdag är den 16 augusti men urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu.
Då annonseringen sker under semesterperioden kan rekryteringsprocessen komma att ta något längre tid än vanligt.
På Sylvamo värdesätter vi mångfald och tror att olika erfarenheter, perspektiv och bakgrunder bidrar till vår framgång. Vi välkomnar därför alla kvalificerade sökande och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8083613-2104576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sylvamo Sweden AB
(org.nr 559348-1988), https://nymollabruk.teamtailor.com
Nymöllavägen 260-15 (visa karta
)
295 73 NYMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sylvamo Jobbnummer
10005045