Nyfiken och praktiskt lagd Production Engineer
A Hub AB / Maskiningenjörsjobb / Ludvika Visa alla maskiningenjörsjobb i Ludvika
2025-11-05
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Borlänge
, Falun
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i gränslandet mellan produktion, teknik och innovation - där teori möter verklighet?
Vi söker nu en Production Engineer som får en central roll i den gröna energiomställningen genom att utveckla och optimera produktionsprocesser för viktiga komponenter i det globala kraftnätet.
Om rollen
Som Production Engineer blir du en del av ett team på sex ingenjörer och tekniker som fungerar som länken mellan produktion, R&D, underhåll och kvalitet. Du arbetar nära produktionen och växlar mellan praktisk problemlösning och analytiskt utvecklingsarbete.
Rollen innebär ansvar för ett eller flera processteg i en nyutbyggd kondensatorfabrik. Du identifierar och driver förbättringar i flöden, metoder och utrustning - och bidrar till ett säkert, effektivt och hållbart produktionsarbete.
Fokus kan anpassas efter din bakgrund - exempelvis mot produktionsteknik, processanalys eller data- och systemutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ta tekniskt ansvar för en eller flera produktionsprocesser (t.ex. lindning, impregnering, montering eller test)
• Identifiera, analysera och driva förbättringar i processer, utrustning och arbetsmetoder
• Driva digitalisering och datauppföljning i produktionen med hjälp av t.ex. Power BI
• Samarbeta med R&D kring produkt- och processutveckling, både lokalt och globalt
• Ta fram och uppdatera instruktioner, kontrollplaner och dokumentation
• Stötta produktionen i felsökning och kvalitetsförbättringar
Profil
• Civilingenjör eller högskoleingenjör inom maskin-, material- eller elektroteknik, eller motsvarande. (Alternativt flera års erfarenhet som tekniker inom produktion eller processutveckling).
• Erfarenhet eller intresse av produktionsteknik, processförbättring, LEAN eller digitalisering
• God systemvana inom Microsoft 365, gärna Power BI
• Grundläggande förståelse för databaser och/eller SQL
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
• Erfarenhet från fordonsindustrin är meriterande, särskilt om du arbetat enligt standardiserade processer (IATF, FMEA, kontrollplaner).Publiceringsdatum2025-11-05Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och prestigelös. Du trivs i en föränderlig miljö där inte allt är färdigt, och du har förmågan att själv ta initiativ och driva saker framåt. Du har lätt för att samarbeta med olika roller - från operatörer till ingenjörer - och tycker om att växla mellan praktiskt och teoretiskt arbete.
Det här är en roll för dig som vill utvecklas inom produktion, process och teknik i en global industrimiljö.
Övrigt
Placering: Ludvika Start: Så snart som möjligt Omfattning: Heltid, långsiktigt uppdragSå ansöker du
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Elin Erlandsson elin.erlandsson@a-hub.se Jobbnummer
9590003