Nyexaminerad ingenjör? Bli projektör!
Sodajo Consulting AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2025-09-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodajo Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Är du en nyfiken och lösningsorienterad nyexaminerad ingenjör som vill vara med på en spännande och intensiv tillväxtresa för att bidra till Sveriges energiomställning? Sodajo Consulting söker dig för en roll som belysningsprojektör hos vår kund, som är ledande inom sitt område.
Vår kund har nyligen startat ett affärsområde inom belysning och vi söker en driven person som vill vara en del av denna resa! Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team som stödjer både interna belysningsprojekt och erbjuder belysningstjänster till externa kunder, på nationell nivå. Rollen är bred och varierande, där du får möjlighet att forma arbetet och utvecklas inom teknik, ljusdesign och projektering från både ett stort och litet perspektiv.
Är du redo att vara med på en spännande och intensiv tillväxtresa, då vill vi höra från just dig!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Denna tjänst är en del av vår personaluthyrning, vilket innebär att du kommer att anställas hos Sodajo, men arbeta som konsult hos vår kund. Som junior belysningsprojektör kommer du att vara delaktig i hela processen - från att skapa tekniska lösningar till att leverera belysningslösningar för både interna och externa kunder. Du kommer att arbeta med planering av belysningsprojekt för en rad olika ändamål, såsom vägbelysning, parkbelysning och tunnlar i offentliga miljöer. Här får du använda både ditt tekniska kunnande och din kreativitet för att utveckla funktionella och hållbara lösningar. Det kommer också vara viktigt att du använder logik och resonemang i projektprocessen för att hitta de mest effektiva och genomförbara lösningarna.
Teamet arbetar på nationell nivå, vilket ger dig möjlighet att utgå från någon av följande orter:
Göteborg,Trollhättan, Västerås, Karlstad, Motala, Jönköping eller Umeå.
Vid ansökan, vänligen ange önskad placeringsort/er.
Du erbjuds:
En möjlighet att arbeta i en nystartad avdelning där du får vara med och påverka och utveckla arbetssätt och lösningar
En arbetsmiljö som kombinerar tryggheten från ett större företag med den kreativa friheten från en startup, där nya idéer och lösningar uppmuntras
Stöd och coaching från erfarna kollegor, samtidigt som du ges möjlighet att arbeta självständigt och utvecklas i din egen takt
Möjlighet att arbeta i ett nationellt team och komma i kontakt med kunder och projekt över hela Sverige
Exempel på arbetsuppgifter:
Utforma tekniska lösningar och planera belysningsprojekt från idé till färdig lösning.
Genomföra beräkningar, utredningar och skapa visualiseringar för olika belysningsmiljöer.
Ta fram underlag för anbud och offerter samt bidra till att sälja in belysningstjänster till externa kunder.
Arbeta med urval av armaturer och skapa tekniska handlingar, såsom ritningar och armaturlistor.
Samverka med kunder för att skapa skräddarsydda lösningar och arbeta för att förbättra och utveckla processer och arbetsflöden.
Vi söker dig som:
Har en avslutad universitetsutbildning inom exempelvis belysning, konstruktion, el, elkraft eller motsvarande.
Besitter ett genuint intresse för belysningsdesign och tekniska lösningar och har en vilja att utvecklas inom området.
Är bekant med att arbeta med tekniska system som CAD och/eller belysningsberäkningsprogram eller har ett starkt intresse och en förmåga att lära dig snabbt.
Är kreativ och hittar glädje i att undersöka och lösa både elektriska och belysningstekniska utmaningar.Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer att trivas i rollen, och vi lägger stor vikt vid detta i rekryteringsprocessen. Du är affärsmässig, lösningsorienterad och kan snabbt anpassa dig till nya processer och förändringar. Du har tålamod och förmåga att hantera komplexa system och kunder, samtidigt som du är flexibel, nyfiken och villig att lära dig och förstå helheten inom både ljusdesign och el-projektering. Tekniken står i fokus, men du har också ett affärstänk och värderar samarbetet med andra för att uppnå gemensamma mål.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Göteborg, Trollhättan, Västerås, Karlstad, Motala, Jönköping, Umeå
Urval: Sker löpandeKontaktuppgifter för detta jobb
Är du den vi söker?
Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sofie Jonssonsofie@sodajo.se
076 146 45 34 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodajo Consulting AB
(org.nr 559490-8294), http://sodajo.se Jobbnummer
9485909