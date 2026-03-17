Nuclear Specialist Till Esab AB
Karriärguiden Group Sweden AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-03-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/nuclear-specialist-till-esab-ab.
Vi ser fram emot din ansökan!
Till vår kärnkrafts avdelning för leverans av tillsatsmaterial söker vi dig som vill arbeta i en bred teknisk specialistroll och säkerställa högsta standard inom leveranser till kärnkraftsindustrin. Hos oss får du en nyckelroll i en internationell och tekniskt avancerad verksamhet, där du arbetar nära både kunder och interna experter för att säkerställa att våra produkter och leveranser uppfyller de höga krav som ställs inom kärnkraftssektorn.
Kort om ESAB
ESAB är en världsledande aktör inom utrustning och förbrukningsvaror för svetsning och skärning. Företaget grundades 1904 i Göteborg och har en lång historia av innovation, inklusive uppfinningen av den första svetselektroden. ESAB har idag över 10 000 anställda världen över, varav ca 200 i Göteborg och 230 i Perstorp där delar av vår produktion ligger. Läs mer på www.esab.se
Om rollen inom ESAB Nuclear
Som Nuclear Specialist har du en bred teknisk specialistroll inom ESABs nukleära segment för leverans av tillsatsmaterial, vilket omfattar kvalificerade tillsatsmaterial och svetslösningar för kärnkraftsindustrin, inklusive olika typer av solidtråd-, elektrod- och bandmaterial för etablerade svetsprocesser.
Du arbetar operativt genom hela orderflödet - från förfrågan och offert till produktion, provning, certifiering och leverans. Du säkerställer att komplexa tekniska krav enligt kundspecifikationer, standarder och regelverk uppfylls, för leverans av tillsatsmaterial till den globala kärnkravsindustrin.
Rollen innebär ett nära samarbete med funktioner som försäljning, produktion, inköp, testlaboratorier och RochD, där du bidrar med teknisk expertis och hjälper till att hitta de bästa lösningarna för både kunder och verksamhet.
Tjänsten är placerad på kontoret i Göteborg och du rapporterar till Manager Nuclear Order Operations.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Genomföra tekniska granskningar av förfrågningar och order
• Säkerställa efterlevnad av kundkrav, standarder och regulatoriska krav
• Ta fram tekniska och kommersiella offerter
• Planera och koordinera order genom produktion, provning och certifiering
• Ta fram teknisk dokumentation och certifikat
• Analysera testresultat och produktdata
• Fungera som teknisk rådgivare till kunder och interna team
• Bidra till förbättringar och lösning av tekniska frågeställningar
Vi söker dig som
Har en ingenjörsexamen inom maskinteknik, materialteknik, metallurgi, kvalitet eller liknande. Du har gedigen kunskap om kvalitetssystem och tekniska standarder, exempelvis ASME, RCC-M eller EN ISO samt erfarenhet av provningsmetoder (NDT/DT) och teknisk dokumentation. Vi ser att du har minst 5 års erfarenhet från industriell tillverkning eller materialteknik. Erfarenhet av svetsning är mycket meriterande. Rollen kräver en kombination av teknisk bredd, struktur och förmåga att hantera många parallella frågeställningar, snarare än djup specialisering inom ett enskilt tekniskt område.
Vi söker dig som är noggrann och har ett starkt öga för detaljer, samtidigt som du har en kommersiell förståelse och förmåga att se hur ditt arbete bidrar till verksamhetens affärsmål. Du är van vid att ta ägarskap för dina arbetsuppgifter och säkerställa att saker blir genomförda från start till mål, med fokus på att leverera resultat av hög kvalitet. En stark personlig integritet är viktig med förmåga att stå upp för dina åsikter (krav och regler), mot såväl kunder som internt.
Rollen är inte en renodlad projektledar- eller ämnesspecialistroll, utan en bred specialistfunktion där du kombinerar teknisk kompetens, kvalitetsförståelse och affärsmedvetenhet för att stötta verksamheten i det dagliga operativa arbetet. Du trivs i samarbete med andra och är en lagspelare som bidrar till en positiv och effektiv arbetsmiljö. Även om rollen till stor del är operativ har du en förmåga att tänka strategiskt och se helheten. Du kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska och besitter god vana av dataanalys.
Varför jobba hos ESAB?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en specialiserad och högteknologisk miljö på den privata marknaden där ditt arbete bidrar till säkra och tillförlitliga lösningar för en kritisk industri. Du blir en del av ett team med stark teknisk kompetens och får möjlighet att utvecklas i en internationell organisation med höga kvalitets ambitioner.
Låter det intressant? Ta kontakt eller sök direkt!
Macavoy hanterar denna rekrytering. Du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Om du har frågor är du varmt välkommen att ringa rekryteringskonsult Markus Holmgren, 0735-195481.
Vem är Macavoy?
Macavoy AB är den lilla rekryteringsbyrån med de stora kompetenserna. Macavoy är specialiserad på rekrytering av chefer, projektledare och specialister med teknisk bakgrund. Läs mer om Macavoy på www.macavoy.se
och följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av vad som händer: Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/macavoy-ab Arbetsplats
Macavoy AB Jobbnummer
9803530