Nu söker vi traversförare söder om Trollhättan
Partner 2 Work AB / Maskinförarjobb / Trollhättan Visa alla maskinförarjobb i Trollhättan
2025-11-15
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partner 2 Work AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-15Arbetsuppgifter
I rollen som traversförare ansvarar du för att säkert och effektivt lyfta, placera och flytta produkter med travers. Arbetsuppgifterna inkluderar även lastning samt enklare bearbetning av färdiga produkter. Du hanterar gods med vikter upp till 16 ton.Profil
Vi söker dig som har ett starkt driv, hög ansvarskänsla och en god förmåga att anpassa dig till nya situationer. Du arbetar självständigt och tar egna initiativ, samtidigt som du värdesätter gott samarbete och stöttar dina kollegor vid behov. Ditt arbete präglas av professionalism, effektivitet och ett tydligt fokus på kvalitet. Du är van vid fysiska uppgifter och bidrar med entusiasm och en positiv attityd.
Du har giltig behörighet för travers och är en erfaren traversförare med dokumenterad kompetens och vana att säkert och effektivt hantera lyft, placering och förflyttning av tunga produkter. Din noggrannhet och ansvarstagande bidrar till en trygg arbetsmiljö och smidiga arbetsflöden.Om företaget
Kundföretaget grundades 1955 av en svensk ingenjör med en första betongfabrik i Karlstad. Idag har verksamheten utvecklats till att producera och leverera högkvalitativ betong för platsgjutet byggande från ett stort antal betong- och prefabfabriker runt om i landet.
En av prefabfabrikerna etablerades 1996 och har idag ett team på cirka 50 medarbetare. Här tillverkas ett varierat sortiment av produkter, såsom väggar, balkonger, pelare och bjälklag, vilket möjliggör flexibla och mångsidiga bygglösningar.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en dynamisk organisation där vi tillsammans bidrar aktivt till ett hållbart samhälle. Det är vår kultur och expertis inom betong som gör oss unika. Vi bryr oss om varandra och agerar för våra kunders, kollegors och vårt företags bästa. Vi stöttar varandra och har roligt tillsammans!Om företaget
Partner2Work AB grundades i april 2023 och är ett bemanningsföretag med djup branschkunskap och engagerad, erfaren personal. Vi arbetar med uthyrning och rekrytering inom transport, industri, lager och bygg - och skiljer oss från andra genom att erbjuda maximal flexibilitet och rätt kompetens på rätt plats. Vår personal kännetecknas av engagemang, pålitlighet och drivkraft.
Som medlemmar i Almega Kompetensföretagen omfattas vi av kollektivavtal, vilket garanterar schyssta villkor vad gäller lön, försäkringar, arbetsmiljö och pensioner för alla våra anställda.
Kollektivavtalet innebär bland annat tjänstepension, trygghetsförsäkringar och försäkringsskydd vid arbetsskada, sjukdom och föräldraledighet - något som skapar långsiktig trygghet för våra medarbetare och starka fördelar för våra uppdragsgivare.
Tack vare vår flexibilitet och vårt personliga engagemang har vi på kort tid haft över 100 anställda, varav merparten fått fast anställning hos våra kundföretag efter uthyrningsperiodens slut. Allt detta visar vårt fokus på långsiktighet och kvalitet, både i relationen till våra kunder och medarbetare.Övrig information
Arbetstiderna är dagtid.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partner 2 Work AB
(org.nr 559330-2986), https://partner2work.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Partner2Work AB Kontakt
Suad Iseni suad.iseni@partner2work.se Jobbnummer
9606601