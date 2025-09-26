Nu söker vi servitör/servitris extra vid behov

Restaurang Westman's AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-26


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Westman's AB i Stockholm

Vi söker en serviceinriktad servitör/servitris!

Älskar du att ge gäster en förstklassig upplevelse? Brinner du för service och har en positiv attityd? Då är det dig vi söker!

Publiceringsdatum
2025-09-26

Om tjänsten
Vi på Restaurang Westman söker en engagerad och glad servitör/servitris till vårt team. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö där kvalitet och gästupplevelse står i fokus.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Servering av mat och dryck
* Säkerställa att gästerna har en fantastisk upplevelse
* Bidra till en härlig atmosfär i restaurangen

Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av servering (meriterande men inget krav)
* Är serviceinriktad och har ett gott bemötande
* Kan arbeta i högt tempo och är stresstålig
* Trivs med att jobba i team och har en positiv inställning

Vi erbjuder:
* Ett härligt team och en trevlig arbetsplats
* Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
* Flexibla arbetstider

Är du den vi letar efter? Skicka din ansökan till oss eller kom förbi restaurangen och presentera dig!
Vi ser fram emot att höra från dig!
ansokan@westmanska.se

Maila ditt CV till ansokan@westmanska.se
Kontaktperson: Robert de Lima
Referens: RWServis2025
Varmt välkommen till oss på Restaurang Westman på Wallingatan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: robert@westmanska.se

Arbetsgivare
Restaurang Westman's AB (org.nr 559024-9727)
Wallingatan 2 (visa karta)
111 60  STOCKHOLM

Arbetsplats
Restaurang Westman

Jobbnummer
9529593

Prenumerera på jobb från Restaurang Westman's AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Westman's AB: