Nu söker vi en lastbilsmontör!
Posti Logistics Staffing AB / Fordonsmontörsjobb / Göteborg Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Har du ett stort tekniskt intresse och erfarenhet av montering, mekanik eller fordonsindustrin? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Vi söker nu flera lastbilsmontörer till vår kund i Göteborg.
Som lastbilsmontör blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, säkerhet och teknisk utveckling står i fokus. Du kommer att arbeta med montering och anpassning av lastbilar utifrån kundunika lösningar. Rollen är varierande och innefattar mekaniskt montage, arbete med el, hydraulik och pneumatik samt funktionsprov och kvalitetskontroller innan färdig leverans.Dina arbetsuppgifter
• Montera och anpassa lastbilar enligt ritningar, instruktioner och kundspecifikationer
• Installera mekaniska komponenter, tillbehör och påbyggnationer
• Arbeta med el, hydraulik och pneumatik
• Läsa och tolka tekniska ritningar och monteringsunderlag
• Genomföra funktionsprov, kvalitetskontroller och sluttester
• Felsöka och justera komponenter vid behov
• Delta i verkstadsarbete, inklusive enklare svets- och monteringsmoment
• Bidra till ett effektivt produktionsflöde och kontinuerliga förbättringar
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av montering, mekaniskt arbete, fordonsindustrin eller liknande
• Har god vana av att läsa och arbeta efter tekniska ritningar
• Har kunskaper inom el, hydraulik eller pneumatik
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har ett stort teknikintresse och en vilja att utvecklasOm tjänsten
Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag med goda möjligheter till anställning hos kund
Arbetstid: Dagtid
Start: Enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och trivs i en praktisk roll där du får arbeta med montering, mekanik och tekniska lösningar. Du har erfarenhet från fordonsindustrin, verkstadsbranschen, entreprenad, lantbruk eller annan teknisk verksamhet där du arbetat med fordon, maskiner eller mekaniska system.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du arbetar strukturerat, har ett högt kvalitetstänk och tar gärna egna initiativ. Samtidigt trivs du med att samarbeta med kollegor och bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av arbete med mekaniska komponenter samt grundläggande kunskaper inom el och hydraulik
• Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar, elscheman och monteringsinstruktioner
• B-körkort (manuell växellåda)
• Fordonsteknisk utbildning, verkstadsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Meriterande
• C-körkort
• Truckkort
• Erfarenhet av montering, service eller reparation av lastbilar, entreprenadmaskiner eller andra tunga fordon
• Kunskaper inom svetsning eller annan verkstadsteknisk erfarenhet
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti logistics staffing Kontakt
Jacob Orelöv Jacob.orelov@posti.com +46 70 282 75 95 Jobbnummer
10005712