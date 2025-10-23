Nu söker vi en HR-konsult
Arena Personal Sverige AB / Administratörsjobb / Fagersta Visa alla administratörsjobb i Fagersta
2025-10-23
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Fagersta
, Skinnskatteberg
, Avesta
, Hedemora
, Ludvika
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Hr- konsult. Uppdraget är omgående start och pågår i några veckor, mer information delges vid intervju.
Uppdraget innebär att bistå med rådgivning och medverkan vid förhandlingen för att säkerställa en korrekt och effektiv hantering.
Du skall tidigare har arbetat med:
Strategisk rådgivning inför förhandling.
Närvaro vid förhandling.
Eventuellt stöd vid dokumentation och efterarbete.
Krav på konsultens kompetens:
Dokumenterad erfarenhet av förhandlingar enligt MBL och arbetsrättsliga frågor.
God kunskap om processer vid arbetsbefrielse och omställning.
Förmåga att ge strategisk rådgivning och hantera komplexa personalärenden.
Tillgänglighet för förberedande möten samt fysisk närvaro vid förhandlingen.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Caroline Wiklund caroline.wiklund@arenapersonal.com 0795850484 Jobbnummer
9571484