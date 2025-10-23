Nu söker vi en HR-konsult

Arena Personal Sverige AB / Administratörsjobb / Fagersta
2025-10-23


Nu söker vi en Hr- konsult. Uppdraget är omgående start och pågår i några veckor, mer information delges vid intervju.
Uppdraget innebär att bistå med rådgivning och medverkan vid förhandlingen för att säkerställa en korrekt och effektiv hantering.
Du skall tidigare har arbetat med:
Strategisk rådgivning inför förhandling.
Närvaro vid förhandling.
Eventuellt stöd vid dokumentation och efterarbete.

Krav på konsultens kompetens:
Dokumenterad erfarenhet av förhandlingar enligt MBL och arbetsrättsliga frågor.
God kunskap om processer vid arbetsbefrielse och omställning.
Förmåga att ge strategisk rådgivning och hantera komplexa personalärenden.
Tillgänglighet för förberedande möten samt fysisk närvaro vid förhandlingen.


Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/

Arbetsplats
Arena Personal

Kontakt
Caroline Wiklund
caroline.wiklund@arenapersonal.com
0795850484

Jobbnummer
9571484

