Norsktalande kundsupport till Sharp!
Supportteknikerjobb / Umeå
2025-10-06
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Är du studerande och söker extrajobb? Har du ett intresse för kunder och brinner för att leverera ett kundbemötande i världsklass så är Sharp stället du ska vara på! I denna roll ges du möjlighet att utveckla och bygga vidare på dina kunskaper inom kundservice tillsammans med kollegor som sitter på bred kompetens.
Låter beskrivningen som dig? Skicka in en ansökan till tjänsten!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Sharp en medarbetare till deras support. TJänsten är en del av ett spännande projekt och riktar sig mycket mot nordiska kunder. Tjänsten är en deltidstjänst och därmed perfekt för dig som studerar eller av annan anledning söker extrajobb.
Sharp har ett kontinuerligt behov för att främst hantera toppar inom deras verksamhet under året, täcka upp för ledigheter och frånvaro. Under semester/sommartid finns möjlighet att arbeta heltid. I samråd med din chef sätts ett rullande schema månadsvis med de timmar som du planerar jobba utifrån studieschema eller dylikt.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Sharp. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vårt önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.sePubliceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundsupport hos Sharp arbetar du med ärenden på 1:st Line Support och tar emot inkommande samtal och mail från Sharps slutkunder runt om i Norden.
Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Hantera ärenden inom skrivare, mötesrum/konferenslösningar och enklare IT
Ge teknisk support till kunder
Dokumentera supportärenden
Samarbeta med kollegor
Vi söker dig som
studerar, alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning. Du kommunicerar flytande i svenska och engelska. Behärskar du även norska är detta starkt meriterande. Vi ser gärna att du även har tidigare erfarenhet från kundbemötande, service och/eller support.
Du har ett genuint intresse för teknik och är nyfiken på att lära dig och utvecklas. För rätt person finns stora möjligheter att både växa och utvecklas! Vi söker dig som är kommunikativ samt lyhörd inför kunders problem och behov. Vidare är du noggrann, strukturerad och har en förmåga att hålla ordning på flera ärenden samtidigt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror också att du är en person som trivs att samarbeta med andra i ett team för att leverera ett gott resultat till Sharps kunder.
START: November/december
OMFATTNING: Deltid
STAD: Umeå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Emelie Steen
