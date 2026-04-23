Nordisk Application Engineer till Phoenix Contact
Vill du vara med och utveckla - och utvecklas i - ett världsledande bolag inom industriell automation, strömförsörjning och anslutningsteknik? Hos oss i Malmö växer vårt nordiska Application Center, och vi bygger nu upp en ny funktion med fokus på Power Reliability.
Driftstopp och stillastående maskiner är kostsamt för våra kunder och samhälle. Därför är tillförlitlig kraftförsörjning - det vi kallar PRE (Power Reliability) - helt avgörande. Phoenix Contact erbjuder lösningar och koncept som skapar trygghet och stabilitet i kundernas applikationer, bland annat genom strömförsörjning, överspänningsskydd, energimätning och potentialfördelning. Som Application Engineer inom PRE blir du en del av den expertis som bygger framtidens lösningar för maximal systemtillgänglighet.
Vi söker därför Application Engineers inom Power Reliability - två tekniska nyckelpersoner som vill hjälpa våra kunder att forma framtidens industriella lösningar. Båda rollerna omfattar samma tekniska bredd, men med olika specialinriktningar.
Generell PRE-expertis: Fokus på komplexa industriella lösningar med bred tillämpning inom produktportföljen Power Reliability, Här är din bredd, problemlösningsförmåga och förståelse för applikationshelheter viktiga.
High Power- applikationer: Fokus på energi- och batterilagring (BESS), DC-nät och distribution, samt industriella laddsystem.
ARBETSBESKRIVNING
Som PRE Application Engineer ansvarar du, i samarbete med vårt nordiska sälj- och marknadsteam, för att visa på värdet i Phoenix Contact:s lösningar inom Power Reliability. Du arbetar nära våra kunder och stödjer dem tekniskt genom hela processen - från rådgivning och produktval till design-in, felsökning och implementation.
Du blir en viktig teknisk resurs internt och externt, och håller i såväl seminarier, utbildningar och kundworkshops som supportinsatser. Du kommer att verka i en nordisk kontext och bidra till att vidareutveckla vårt erbjudande inom Power Reliability - allt för att säkerställa maximal systemtillgänglighet i våra kunders applikationer.
Hos oss får du arbeta med frihet under ansvar och ges möjlighet att påverka såväl kundens som vår egen utveckling.
VAD DU KOMMER ATT GÖRA:
Rådgiva kring- och föreslå lösningar inom sortimentet för Power Reliability, samt vid behov skriva en manual som beskriver lösningen.
Vara teknisk expert inom våra produkter och applikationer - både mot kund och internt
Stötta säljorganisationen med teknisk kompetens samt identifiera nya målkunder
Planera och genomföra tekniska utbildningar, seminarier och webinarier
Hantera tekniska kundärenden och support samt dokumentera detta i vårt CRM-system
Bidra i designfas, implementation och fältstöd i kundprojekt
Testa och simulera kunders applikation med våra produkter.
Vara en länk mellan de nordiska dotterbolagen och HQ
DIN BAKGRUND
Vi ser att du som sökande har minst 5 års arbetslivserfarenhet från automationsbranschen med en stark praktisk erfarenhet inom industriell automation, strömförsörjningslösningar eller elkonstruktion. Du har vana av internationella kontakter, speciellt nordiska, och har en vilja att resa vid behov (primärt inom Norden, men även till Tyskland).
Vi tror även att du har kunskap inom industriella kommunikationsprotokoll som Profinet, Modbus TCP, IO-Link och för High-Power rollen även CAN-bus.
Programmeringskunskap inom t.ex. C/C++, C#, Python eller IEC 61131-3 baserade språk ser vi som mycket meriterande, då behov av att skapa funktionsblock för olika PLC förkommer.
För High-Power rollen: Dokumenterad erfarenhet från energilagring, DC-distribution, eller laddinfrastruktur.
Phoenix Contact:s system bygger på omfattande och innovativa produktprogram för industriell automation, strömförsörjning, industriell kommunikation och anslutningsteknik. För att kunna erbjuda kunderna en optimal lösning med deras system är det mycket viktigt att förstå kundens nuvarande lösning och kunna ta fram och presentera bästa möjliga alternativ till detta.
Utbildning av Phoenix Contacts komponenter och system sker internt men goda kunskaper om strömförsörjning ur ett helhetsperspektiv ser vi som ett krav. Du behärskar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift samt van att arbeta med program såsom Office365 och BI-system. Du behöver även inneha B-körkort.
DIN PERSONLIGHET
För att lyckas i rollen ser vi att du som söker präglas av ett starkt driv och som med engagemang alltid strävar efter att uppnå goda resultat och utvecklas. Du har en stark kommunikativ förmåga som med ett strukturerat och servicevänligt tillvägagångssätt kan samarbeta med såväl kunder som kollegor. Med en prestigelös inställning delar du gärna med dig av dina kunskaper och trivs i ett team där man hjälper varandra och strävar mot gemensamma mål.
Läs gärna mer om vad vi värderar och står för, på vår karriärsida: https://phoenixcontact.teamtailor.com/
Känner du igen dig i våra värderingar och att dessa är något som du kommer att kunna bidra till, då är det kanske just dig vi söker! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
