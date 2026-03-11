NKT söker testoperatörer
NKT söker fler testoperatörer! Var med i vår spännande och expansiva resa.
Vill du ha ett omväxlande, lärorikt arbete och dessutom vara med på vår resa mot den gröna transformationen när vi nu utökar vår verksamhet? Då kan det vara dig vi söker till vår avdelning elprov, en avdelning med ett brett ansvarsområde.
Tjänstebeskrivning
Vi bedriver kvalificeringsprover på de produkter som produceras inom företaget. Du får stort eget ansvar att självständigt driva ditt arbete framåt. Självklart kommer du också att samarbeta med dina kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
• Montage av kabeltillbehör
• Kvalitetssäkring av våra produkter
• Elektriska mätningar av olika slag
• Dokumentation kopplat till mätningarna
Arbetstiden är förlagd till 2-skift, men andra skift kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker en driven och noggrann medarbetare med högt säkerhetstänk. Du bör gilla fysiskt arbete och vara prestigelös då du kommer jobba nära dina kollegor och hugga i där det behövs. Problemlösningsförmåga och snabblärdhet är också viktiga egenskaper.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter som exempelvis elektriker, telemontör, mekaniker eller likande roller, det är även meriterande med utbildning från elprogrammet eller motsvarande. Flytande svenska är ett krav och att du behärskar engelska, kan du tyska är det ett plus.
Det är även meriterande om du har truckkort, traverskort och utbildning för att köra saxlift.
Låter detta intressant?
Tjänsten är på heltid med tillträde så snart som möjligt och du kommer att bli inhyrd konsult via NearYou. Har du det som krävs för uppdraget? Skicka då in din ansökan via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
