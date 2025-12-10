Neurolog till neurologmottagningen
2025-12-10
Neurologmottagningen ansvarar för det neurologiska specialistområdet och är en poliklinisk verksamhet som ansvarar för Gästriklands och norra Hälsinglands patienter. På mottagningen tas patienter emot inom ett brett spektrum av neurologiska diagnoser vilket ger dig som neurolog möjlighet att använda hela din kompetens och hålla dig uppdaterad inom alla delar av neurologin. Vi har en dagvårdsavdelning för infusionsbehandling.

Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du nära andra läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och neuropsykologer. Vi arbetar tillsammans med ett neurorehabteam för att möjliggöra för våra patienter att få ett så gott omhändertagande som möjligt. Arbetet på mottagningen sker dagtid måndag till fredag (ej kväll, natt eller helg). Vi samarbetar ofta med universitetssjukhus och deltar i olika högspecialiserade ronder som till exempel neurodegenerativ rond, epilepsirond, och neurofysrond. Vårt digitala arbetssätt möjliggör också att en viss del av arbetet sker på distans.
Arbetet på neurologmottagningen innebär att du kommer att ha olika roller såsom bakjour och konsult med bedömning av både kroniska och akuta neurologiska diagnoser, såväl som mottagning med inbokade patienter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• mottagningsbesök och bedöma inkommande remisser
• att bli konsulterad i neurologiska frågeställningar gällande patienter på sjukhus eller inom primärvården inom Region Gävleborg
• att handleda läkare under utbildning på kandidat-, AT- och ST-nivå.
Hos oss får du
• ett omväxlande arbete i en poliklinisk och konsulterande verksamhet
• möjlighet till eget ansvarsområde som du brinner extra för
• goda utvecklingsmöjligheter med bland annat tid avsatt för kollegiala möten varje vecka
• regelbundna interna utbildningstillfällen med andra professioner.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Kvalifikationer
Vi söker dig som är professionell, ansvarstagande och flexibel. Du är som person lösningsfokuserad och har en god samarbetsförmåga eftersom du kommer att behöva samarbeta med andra yrkesprofessioner. Du ska även ha en god organisatorisk förmåga samt tycka om att arbeta självständigt.
För att lyckas i rollen krävs
• svensk läkarlegitimation med specialistbevis i neurologi
• kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift på minst C1-nivå.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
