Networking Engineer / Nätverkskonsult - Östersund
2026-01-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Ånge
, Sundsvall
, Härnösand
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i teknikens framkant tillsammans med några av Sveriges främsta nätverkskonsulter? Tele2 söker nu en nätverkskonsult till vårt kontor i Östersund med omnejd. I denna roll får du möjlighet att arbeta både lokalt med våra kunder i regionen och centralt i våra nationella kundleveranser.
Om rollen
Som nätverkskonsult på Tele2 blir du en del av Networking Professional Services, ett team med konsulter och driftpersonal utspridda över hela Sverige. Vi arbetar nära både privata och offentliga kunder och är en viktig del av Tele2s affärsområde Networking & Security inom B2B.Arbetet är varierande och utvecklande - du deltar i projekt och konsultuppdrag inom Networking & Security, med fokus på design, arkitektur, implementation och vidareutveckling av kundernas nätverksmiljöer. Du kommer att arbeta med teknologier inom Enterprise Networking och Security, såsom Cisco Catalyst-plattformar, SD-WAN, trådlösa nät (Cisco Wireless, DNA Center) samt säkerhetslösningar som Firepower, ISE, Umbrella och Secure Access - ofta i projekt där kunderna ligger i teknikens framkant.
Vi tror på kompetensutveckling som en investering, hos oss får du möjlighet att vidareutbilda dig och ta nya certifieringar som en naturlig del av din roll.
Rollen är placerad på Tele2s kontor i Östersund, vi erbjuder hybridarbete med möjlighet att arbeta hemifrån ca två dagar i veckan.Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Se gärna vår korta film: youtube.com/watch?v=GEEwQT0p95A
Om Tele2 B2B
På Tele2 Företag arbetar vi varje dag för att möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Genom vår breda portfölj av IT- och telekomlösningar hjälper vi kunder inom både privat och offentlig sektor att digitalisera sin verksamhet, öka sin hållbarhet och nå sin fulla affärspotential. Som medarbetare hos oss blir du del av en kultur präglad av engagemang, samarbete och prestigelöshet.
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom nätverk och säkerhet och som trivs med att arbeta nära kunder. Du har ett eget driv, är lösningsfokuserad och gillar att dela med dig av din kompetens.
För denna roll ser vi att du har:
- Eftergymnasial utbildning inom nätverkskommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- En kunskapsnivå inom Cisco som ligger på motsvarande CCNA och CCNP
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- B-körkort
- Svenskt medborgarskap (säkerhetsklassat arbete kan förekomma)
Meriterande - Du har troligen erfarenhet av flera områden såsom:
- Design, arkitektur, implementation och vidareutveckling av nätverksmiljöer
- Cisco Catalyst-plattformar
- SD WAN (Cisco/Fortinet)
- Säkerhetslösningar (Firepower, ISE, Umbrella, Secure Access)
- WiFi (Cisco Wireless, DNA Center)
- Datacenternätverk (Nexus/ACI)
- Lastbalansering (F5/Netscaler)
- DNS/DHCP/DNSSEC (Infoblox)
- Konsult- och projektbaserat arbete
- Certifiering inom Cisco (CCNA/CCNP/CCIE), F5, Infoblox
Några ord från rekryterande chef Johanna Bromark
Hos oss blir du en del av ett team där vi värdesätter samarbete, ansvarstagande och nyfikenhet - och där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi erbjuder dig:
- Stort fokus på kompetensutveckling och certifieringar
- Flexibel och hybrid arbetsmiljö
- Starka kollegiala nätverk och virtuella expertteam över hela landet
- Möjlighet att påverka och växa i en teknikdriven och framåtlutad organisation
Varför Tele2
-
På Tele2 främjar vi en kreativ och flexibel arbetsmiljö. Hos oss har vi en kultur där teamwork och inkludering leder vägen framåt och du uppmuntras att vara dig själv som den unika person som just du är.
-
Varje medarbetare är viktig och varje individs arbete har en stor påverkan för företagets framgång. Vi vill att du skall växa och du ges möjligheter till utveckling genom exempelvis interna karriärvägar.
-
På Tele2 arbetar vi målmedvetet varje dag för att fortsätta vara ledande inom hållbarhet, vilket har lett till att vi blivit utnämnda klimatledare i Europa av Financial Times. Tele2 är också Sveriges mest hållbara företag och rankades 37:a globalt av Time Magazine och Statista på deras första lista över världens mest hållbara företag med 500 företag från över 30 länder. Vi fortsätter att uppnå nya mål och vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål eftersom vi åtagit oss att övergå till en cirkulär ekonomi.
Intresse och ansökan
Vill du bli en del av Tele2s värderingsstyrda och inkluderande företagskultur? Tryck då på "ansök" och låt oss ta reda på om vi är en match!
Om du har några specifika frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på: annelie.sjogren@tele2.com
Vänligen notera dock att i enlighet med hantering av personuppgifter (GDPR) har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Som ett steg i rekryteringsprocessen utför Tele2 en bakgrundskontroll på aktuella slutkandidater.
Varmt välkommen med din ansökan! För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess fokuserar vi på dina erfarenheter och kompetenser. Därför har Tele2 valt att inte använda personliga brev och vi ber dig istället besvara de urvalsfrågor som ingår i ansökningsformuläret.
