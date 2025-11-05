.Netutvecklare Östersund
Sopra Steria Sweden AB / Datajobb / Östersund Visa alla datajobb i Östersund
2025-11-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sopra Steria Sweden AB i Östersund
, Åre
, Sundsvall
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du utveckla lösningar som förbättrar samhället, och samtidigt ha fjällen runt hörnet?
Hos oss på Sopra Steria i Östersund får du det bästa av två världar. Du arbetar i spännande, samhällsviktiga projekt med engagerade kollegor, och har samtidigt nära till naturen och en aktiv fritid.
Vi söker nu erfarna .NET-utvecklare som vill vara med och stärka vår växande satsning i Östersund. Här finns redan ett etablerat team av skickliga utvecklare inom Java, och nu bygger vi vidare med .NET-kompetens. Du får möjlighet att påverka, forma vår lokala inriktning och arbeta i uppdrag som gör verklig skillnad i samhället.
Som .NET-utvecklare hos oss blir du en del av våra nationella teamleveranser, där du arbetar nära både kund och kollegor. Vi har långsiktiga uppdrag inom till exempel offentlig sektor, energi och telekom, där du får möjlighet att skapa lösningar som stärker samhällsfunktioner och gör vardagen enklare för tusentals människor. Hos oss finns ett starkt fokus på kunskapsdelning och utveckling, både tekniskt och som team. Du kommer att arbeta med .NET-baserad webbutveckling och webb-API:er, och vara en del av leveranser som präglas av samarbete, innovation och kvalitet.
Vi söker dig som
* Har minst sex års arbetslivserfarenhet av .NET-utveckling, inklusive arbete med webb-API:er och .NET-baserad webbutveckling
* Trivs i konsultrollen
* Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Det är ett plus om du också har erfarenhet av:
* JavaScript
* Azure
* Mikrotjänster
Därför trivs du hos oss i Östersund
Vårt kontor i Östersund är en plats för både gemenskap och äventyr. Här är sällan en AW bara en AW, det kan lika gärna vara en topptur på fjället med kollegorna. Med fjällen runt hörnet och samtidigt kunder på nationell nivå får du det bästa av två världar - lokal gemenskap, men med uppdrag som gör skillnad i hela Sverige. Vi är idag runt 30 konsulter som tillsammans bygger vidare på vår starka sammanhållning, och nu siktar vi mot nästa mål, att bli 50 kollegor. Hos Sopra Steria kombineras trygghet och flexibilitet med en prisbelönt kultur som bygger på övertygelsen att vi når längre tillsammans. Läs mer om detta här.
Rekryteringsprocessen
Vi behandlar ansökningar och kallar till intervju löpande. I rollen ställs höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet. Inför en eventuell anställning genomför vi bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
Processen består av tre intervjuer, personlighet- och logiktest, referenstagning samt bakgrundskontroll. Denna kombination ger oss en bred och rättvis bild av dig, och ger dig möjlighet att visa din kompetens och potential från flera perspektiv.
Har du frågor om rollen? Kontakta gärna Hanna Korell på hanna.korell@soprasteria.com
.
Redo för nästa steg i karriären, och i livet?
Välkommen till Sopra Steria i Östersund. Ersättning
Fixed Salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "00401203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sopra Steria Sweden AB
(org.nr 556284-2319), https://www.soprasteria.com/ Arbetsplats
Sopra Steria Kontakt
Rekryterare
Hanna Korell Jobbnummer
9589644