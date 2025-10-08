.Netutvecklare Östersund
Vill du utveckla lösningar som förbättrar samhället, och samtidigt ha fjällen runt hörnet?
Vi söker nu erfarna .NET-utvecklare som vill vara med och stärka vårt växande utvecklingsteam i Östersund. Här finns redan duktiga Javautvecklare på plats och nu bygger vi vidare med .NET-kompetens. Du får chansen att påverka, forma vår satsning lokalt och jobba i uppdrag som gör verklig skillnad i samhället.
Som .NET-utvecklare hos oss blir du en del av våra nationella teamleveranser, där du arbetar nära både kund och kollegor. Vi har långsiktiga uppdrag inom till exempel offentlig sektor, energi och telekom, och vi arbetar med moderna tekniker som:
• C# och NET
* Azure och mikrotjänster
* JavaScript och moderna ramverk
* CI/CD och agila arbetssätt
Vi söker dig som
* Har minst sex års arbetslivserfarenhet av .NET-utveckling
* Trivs i konsultrollen och gillar att samarbeta och dela kunskap
* Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Därför trivs du hos oss i Östersund
Vårt kontor i Östersund är en plats för både gemenskap och äventyr. Här är sällan en AW bara en AW, det kan lika gärna vara en topptur på fjället med kollegorna. Med fjällen och naturen runt hörnet, och samtidigt globala kunder och spännande uppdrag, får du det bästa av två världar. Vi är just nu 25 konsulter och satsar mot vårt nästa mål, att bli 50 kollegor. På vägen bygger vi vidare på vår starka sammanhållning, och vill gärna hitta fler som vill vara med och bidra till detta. Hos Sopra Steria kombineras trygghet och flexibilitet med en prisbelönt kultur som bygger på övertygelsen att tillsammans når vi längre. Läs mer om detta här.
Rekryteringsprocessen
Vi behandlar ansökningar och kallar till intervju löpande. I rollen ställs höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet. Inför en eventuell anställning genomför vi bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
Processen består av tre intervjuer, personlighet- och logiktest, referenstagning samt bakgrundskontroll. Denna kombination ger oss en bred och rättvis bild av dig, och ger dig möjlighet att visa din kompetens och potential från flera perspektiv.
Har du frågor om rollen? Kontakta gärna Hanna Korell på hanna.korell@soprasteria.com
.
Redo för nästa steg i karriären, och i livet?
Välkommen till Sopra Steria i Östersund.
