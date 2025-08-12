.NET-applikationskonsult - Stockholm heltid
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. http://www.modernera.se
För en av våra klienters räkning söker vi nu en .NET-applikationskonsult. Klienten är ett framåtsträvande och växande produktbolag som fokuserar på utveckling av nyskapande mjukvara inom områdena CRM, automatisering och digitalisering. Deras avancerade och användarvänliga lösningar är utformade för att optimera affärsprocesser inom en rad områden som försäljning, support, marknadsföring, kundintegration, fälttjänster, ärendehantering med mera. Med en bred kundbas som sträcker sig från bank- och finanssektorn till industrin, är vår klient en dynamisk aktör på marknaden.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Du kommer att ha en central roll i ett innovativt och tajt implementationsteam. Tillsammans med projektteamet kommer du att genomföra implementationer, underhåll och uppgraderingar av SaaS-produkter tillsammans med företagets kunder. Du kommer att delta i planeringen av enskilda projekt och koordinering mellan olika projekt som företaget driver parallellt.
Vi söker:
Vi söker dig som har upp till 5 års arbetslivserfarenhet inom .NET.
Azure DevOps
Du har mycket goda kunskaper i tal och skrift på både engelska och svenska.
Meriterande:
Erfarenhet av att konfigurera och anpassa system i kundimplementationer.
Du får:
Vår kund erbjuder dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt. Du erbjuds bra arbetsvillkor, pension och friskvårdsbidrag.
Du kommer att bli anställd hos vår kund på heltid, med en provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
Skriv ".NET-applikationskonsult - Stockholm heltid" i ärenderaden.
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
