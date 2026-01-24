.NET Systemutvecklare till Logivias logistiksystem!
Vill du arbeta med affärskritiska system som löser logistikens mest komplexa problem - och samtidigt bidra till mer hållbara transporter? Nu söker vi en systemutvecklare som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av Logivias egenutvecklade logistikplattform, med möjlighet till överrekrytering och långsiktig anställning hos Logivia.
OM TJÄNSTEN
Logivia levererar affärskritiska system till stora transportköpare, speditörer och åkerier. Genom att effektivisera och optimera sina kunders logistik skapar de förutsättningar för hållbara transporter med hög precision. Deras lösningar är egenutvecklade i en modern Microsoftmiljö och består främst av databasintensiva, interaktiva webblösningar - kompletterat med mobila lösningar för chaufförer och logistikpersonal i fält.
I rollen som systemutvecklare hos Logivia arbetar du både med nyutveckling och vidareutveckling av befintliga system som hanterar bland annat bokningar, order, händelser och avtal. Logivia är ett litet men växande företag, och du kommer i början bli en del av ett litet, kompetent team på 2-3 personer. Det innebär att alla som arbetar här är nyckelpersoner i företaget med eget ansvar och massor av möjligheter där du får vara delaktig i hela utvecklingskedjan - från behov och idé till utveckling, test och förvaltning.
Arbetet kommer främst ske från Logivias nyrenoverade kontor på Vasagatan i centrala Stockholm. Möjlighet till visst distansarbete finns. Logivia värnar om att arbetslivet ska fungera med privatlivet och erbjuder även flexibla arbetstider.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag via oss, med tydlig ambition att övergå till en fast anställning hos Logivia efter en tids samarbete. Vid överrekrytering till Logivia kan du förvänta dig bland annat konkurrenskraftig lön, 30 dagars semester och friskvårdsbidrag.
Du erbjuds
• Ett konsultuppdrag på 6 månader där rätt person har stora möjligheter till förlängning eller överrekrytering till Logivia
• En roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka, där du blir en nyckelperson i ett mindre, växande bolag
• Nära samarbete med VD och övriga beslutsfattare, vilket ger korta beslutsvägar och snabb utveckling
• En utvecklande arbetsmiljö med variation mellan olika kunder, projekt och tekniska utmaningar
• Möjlighet att arbeta brett och vara delaktig i hela utvecklingskedjan, från idé till förvaltning
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär arbete med hela utvecklingskedjan, från att förstå kundens behov och kravställa till att utveckla, testa, leverera och driftsätta affärskritiska logistiksystem. Du kommer att hantera både frontend- och backendutveckling, mobillösningar, integrationer samt aktivt arbeta med felsökning och optimering i en kundnära miljö.
• Systemutveckling i alla faser (behov, krav, utveckling, test, leverans, drift)
• Utveckling av webbapplikationer i frontend (Vue, Tailwind, Bootstrap) och backend (.NET/ .NET Core)
• Utveckling av mobillösningar (app/PWA) i Vue samt Ionic/Angular
• Integrationer med externa system
• Kundspecifik problemlösning och anpassningar av befintliga lösningar
• Felsökning, åtgärder och vidareutveckling
• DevOps - utläggning, driftsättning och optimering
VI SÖKER DIG SOM
• Gedigen erfarenhet av systemutveckling, motsvarande minst 4-5 års arbete i en liknande roll
• Avancerade kunskaper och gedigen erfarenhet av .NET/C#
• Har arbetat med EntityFramework
• Goda kunskaper av frontendutveckling i Vue eller JavaScript
• Har goda kunskaper i databaser, främst SQL Server och PostgreSQL
• Förmåga att kommunicera med kunder och partners på Svenska och Engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av systemutveckling inom logistik eller närliggande domäner
• Kunskaper inom Angular, Ionic, Bootstrap, Tailwind, DevOps
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Nyfiken och villig att lära dig ny teknik
• Stark problemlösningsförmåga och trivs med komplex logik
• Kommunikativ och bekväm i dialog med kunder och samarbetspartners
• Självgående, initiativrik och tar ansvar för ditt arbete
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Logivia levererar affärskritiska IT-system för transportbranschen sedan 25 år tillbaka. Vi effektiviserar och optimerar våra kunders logistikflöden genom egenutvecklade lösningar i modern Microsoftmiljö. Våra system används av stora transportköpare, speditörer och åkerier. Ersättning
