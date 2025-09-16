Navet i logistiken - kontrollrumskoordinator sökes
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Perstorp och Borås. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 400 miljoner 2024 med fler än 1100 anställda
Om tjänsten
Vi söker nu en distributionsadministratör till vår kund i Helsingborgsområdet. Som distributionsadministratör kommer du att ha en central roll i företagets logistikflöde och vara en nyckelperson i samarbetet mellan transportörer, kontrollcenter och lagerpersonal.
Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med att säkerställa en effektiv transport- och distributionsprocess. Som distributionsadministratör har du en nyckelroll i att säkerställa att rätt produkter når rätt plats i rätt tid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planera och boka transporter enligt företagets processer.
Ansvara för distribution och leveransbevakning av produkter till kunder samt mellan företagets enheter.
Säkerställa hög kundservice och smidig leveranshantering.
Planera och optimera transportlösningar i enlighet med avtal med transportörer och speditörer.
Upprätta tullhandlingar och exportdokument vid behov.
Hantera följesedlar, fraktsedlar och kvittenser av leveranser.
Uppdatera och underhålla regions- och leveranskalendrar.
Kontrollera fraktfakturor och ta fram statistikunderlag, exempelvis order- och sändningsstatistik.
Fungera som kontaktperson för fabriksorder och ge rådgivning i transportskadeärenden Profil & Bakgrund
Vi söker dig som har en god förståelse för transport och logistik samt en stark administrativ förmåga. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom transport, logistik eller administration. Du har flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och grundläggande kunskaper i engelska, eftersom internationella kontakter kan förekomma. Du är också bekväm med att använda Officepaketet, särskilt Excel.
Som person är du strukturerad och serviceinriktad, trivs med att ha många kontaktytor och är proaktiv i att säkerställa smidiga processer och effektiva lösningar. Du trivs både med att arbeta självständigt och i samarbete med andra, och har en lösningsorienterad inställning till utmaningar.
Vill du vara en del av ett företag i tillväxt där du får arbeta i en dynamisk och viktig roll? Skicka in din ansökan redan idag!
