Nätverkstekniker med kunskap inom Forcepoint
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker en Senior Nätverkstekniker som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder. Är du vår nya kollega?
We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 300 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Din roll på Iver I rollen som senior nätverkstekniker blir du en del av vårt specialistteam inom nätverk och säkerhet. Här arbetar engagerade kollegor tillsammans med drift, utveckling och leverans av våra nätverks- och säkerhetstjänster.
Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder möjlighet att arbeta i konsultuppdrag. Inledningsvis kommer du att vara dedikerad mot en specifik kund, med placering på Ivers kontor i Solna. Över tid kan uppdraget variera beroende på behov och önskemål.
Du får möjlighet att vidareutveckla dina tekniska kunskaper inom bland annat routing, switching, brandväggar, 802.1x, VPN-lösningar, trådlösa nätverk och WAN - i ett team som präglas av kunskapsdelning och samarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och incidenthantering i kundmiljöer
Genomföra förändringar och förbättringar i nätverksinfrastruktur
Implementation av nätverks- och säkerhetslösningar
Arbeta med routing, switching och brandväggar
Hantera VPN-lösningar och trådlösa nätverk
Samarbeta med kundansvariga team och fungera som tekniskt stöd till kunder
Vad erbjuder vi dig? På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas.
Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "Beside you", "Behind you" och "Before you". Vi kallar det för "The Iver way".
Förmåner hos oss:
Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi? Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom nätverk eller motsvarande, samt minst tre års erfarenhet som nätverkstekniker. Du är trygg i din kompetens och redo att ta nästa steg i din utveckling.
Du har goda kunskaper Forcepoint, Cisco och Fortinet. Du har ett stort tekniskt intresse och en god förståelse för routing, switching, nätverkssäkerhet och brandväggar. Du har även erfarenhet av flera protokoll och standarder, exempelvis:
TCP/IP
IPv6
IPSec, DMVPN och ADVPN
802.1x
BGP
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och har en vilja att kontinuerligt utvecklas. Du trivs i en roll där du kombinerar tekniskt arbete med kundkontakt och har ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom ansvarstagande, noggrannhet och god samarbetsförmåga.
Meriterande:
Erfarenhet av Forcepoint- och FortiGate-brandväggar
Erfarenhet av switchar från Cisco och Aruba
Erfarenhet av eller kunskap inom HPE IMC
Relevanta certifieringar inom nätverk och säkerhet
Placeringsort: Iver finns på 23 orter i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från vårt huvudkontor i Solna.
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser.
Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Start: Enligt överenskommelse
Välkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Rydergren (jonas.rydergren@iver.se
) eller TA-Partner Linnea Blomgren (linnea.blomgren@iver.se
) vid frågor eller funderingar kring tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
https://karriar.iver.se
Evenemangsgatan 2c
)
169 79 SOLNA
