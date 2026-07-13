Nätverkstekniker
Kriminalvården / Supportteknikerjobb / Norrköping Visa alla supportteknikerjobb i Norrköping
2026-07-13
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Gruppen för nätverksteknik får du kombinera avancerad nätverksdrift med möjligheten att göra verklig skillnad.
Vårt team består av en stabil stomme av It-tekniker, tekniska arkitekter och koordinerande IT tekniker. Vi ansvarar för Kriminalvårdens olika IT nätverk. Gruppen är en 3:e linjes gruppering och tar hand om det som vår 1:a- och 2:a-linjes support inte löser. Som en del av denna grupp jobbar du med positiva, engagerade och kunniga kollegor som har ett starkt driv att göra ett bra jobb och göra nytta för vår verksamhet.
Gruppen jobbar tillsammans med att myndigheten ska ha moderna, användarvänliga och säkra lösningar som underlättar vardagen för vår verksamhet.
Tjänsten som IT tekniker innebär arbete i ett team som ansvarar för Kriminalvårdens nätverk som täcker hela Sverige, där vi nu söker någon som kan ta sig an arbete inom accessnätverk och datacenternätverk.
Det kan innebära t.ex:
• Installera, konfigurera och underhålla nätverksutrustning
• Övervaka nätverksprestanda och felsöka nätverksproblem
• Säkerställa nätverkssäkerhet och implementera säkerhetsåtgärder
• Samarbete med andra IT-specialister för att stödja och förbättra vår IT-infrastruktur
• Delta i projekt för att utveckla och optimera nätverkslösningarKvalifikationer
Vi söker dig som är initiativtagande och självgående. Du besitter också en specialistkunskap som du ständigt utvecklar. Din problemlösande analysförmåga delar du gärna med dig av i teamet. Du har en god samarbetsförmåga som gör att du både driver frågor framåt på egen hand och bidrar till gemensamma lösningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant.
• Relevant utbildning inom IT med inriktning mot nätverksteknik
• Erfarenhet av arbete inom stora miljöer med höga säkerhetskrav. Alternativt att det återfinns i genomförd utbildning som Kriminalvården finner relevant.
• Erfarenhet av att arbeta med nätverksutrustning inom någon eller några tekniker som t.ex routers och switchar. Alternativt att det återfinns i genomförd utbildning som Kriminalvården finner relevant.
• Goda kunskaper kring nätverksprotokoll och säkerhet (DHCP, DNS etc.)
• Mycket god kunskap i tal och skrift av svenska
• Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, med erfarenhet av att kommunicera tekniska IT-begrepp
Det är även meriterande med:
• Relevanta certifieringar
• Erfarenhet av arbete inom IT-support
• Erfarenhet av arbete inom en 3:e linjegruppering i myndighet
• B-körkortÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
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601 80 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för drift och infrastruktur Kontakt
Angelica Oxenby (SACO-S) angelica.oxenby@kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
10000479