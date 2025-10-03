Nätverkstekniker
2025-10-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du vår nya nätverkstekniker?
Är du en tekniskt kunnig problemlösare med ett intresse för nätverk och kommunikation? Vill du vara en del av ett spännande företag som bygger framtidens digitala infrastruktur? Vi letar nu efter vår nästa stjärnspelare - en nätverkstekniker!
Som nätverkstekniker hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team som ansvarar för stadsnätet i Linköping, Mjölby och Katrineholm. Tillsammans har ni en viktig roll avseende drift, underhåll och utveckling av vårt fibernät, där ditt fokus är på installation, felsökning och optimering av nätverkslösningar för våra kunder. Med varierande och spännande arbetsuppgifter kommer dina dagar vara fyllda med att:
- installera, konfigurera och underhålla nätverksutrustning
- optimera nätverksprestanda och implementera säkerhetsuppdateringar
- felsökning samt arbeta med routing, switchning samt säkerhet
- designa och utveckla nya nätverkslösningar
- bemanning i NOC
Är du den vi söker?
Vi letar efter dig som trivs i samarbete och ser värdet i att arbeta serviceinriktat. Du tar egna initiativ och driver ditt arbete framåt på ett metodiskt sätt. Då problemlösning är en stor del av vardagen ser vi att det är något du gillar. Har du dessutom ett tekniskt intresse gillar att hitta smarta lösningar, kan du vara precis den vi söker!
För att briljera i rollen som nätverkstekniker ser vi att du har:
- godkänd gymnasieutbildning
- erfarenhet inom nätverksinfrastruktur
- erfarenhet om övervakningsverktyg
- erfarenhet om routing, switchning, nätverksprotokoll och säkerhet
En avklarad högskole- eller yrkesutbildning med inriktning på nätverk- och IT-säkerhet är meriterande. Har du dessutom erfarenhet av arbete inom SOC är även det meriterande.
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Ställborn, 013-20 83 99. Facklig information lämnas av Emmelie Linderoth, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen Filippa Dahlgren, HR-specialist Rekrytering, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte på att söka redan idag - dock senast den 26 oktober.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
