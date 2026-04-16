Nätverkstekniker
2026-04-16
Är du vår nya nätverkstekniker?Vill du arbeta med samhällsviktig infrastruktur och vara med och säkerställa stabil och säker kommunikation i en verksamhet som får vardagen att fungera? Vill du dessutom vara med och utveckla framtidens nätverkslösningar i en teknisk och samhällsbärande miljö? Nu söker vi efter vår nästa stjärna - en nätverkstekniker! Som nätverkstekniker hos oss får du en central roll i drift, underhåll och utveckling av vår nätverksinfrastruktur där du blir en del av ett engagerat och kunnigt team som ansvarar för stadsnäten i Linköping, Mjölby och Katrineholm. Tillsammans säkerställer ni en stabil, säker och framtidssäkrad nätverksmiljö där tillgänglighet, prestanda och kvalitet är avgörande. Med fokus på installation, felsökning och optimering av nätverkslösningar för våra kunder, bidrar du även till den långsiktiga utvecklingen av vårt fibernät. Här får du kombinera daglig operativ drift med strategiskt förbättringsarbete, där dina dagar kommer fyllas med att:
bemanna i NOC (Network Operation Center)
installera, konfigurera och underhålla nätverksutrustning
optimera nätverksprestanda och implementera säkerhetsuppdateringar
felsökning samt arbeta med routing, switchning samt säkerhet
designa och utveckla nya nätverkslösningar
Är du den vi söker?Vi söker dig som har ett teknikintresse och trivs i en roll där ansvar, kvalitet och samarbete står i fokus. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team. Med din erfarenhet inom nätverksteknik bidrar du både operativt i vardagen och i utvecklingen av en stabil och säker nätverksmiljö. Hos oss finns stor möjlighet till utveckling inom nätverksområdet.
Erfarenheter du tar med och delar med oss:
godkänd gymnasieutbildning
erfarenhet inom nätverksinfrastruktur
erfarenhet av övervakningsverktyg
erfarenhet av routing, switchning, nätverksprotokoll och säkerhet
erfarenhet av serverteknik och virtualisering
goda kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt
grundläggande kunskaper i engelska
B-körkort
Högskole- eller yrkesutbildning med inriktning på nätverk- och IT-säkerhet är meriterande, liksom erfarenhet av arbete inom SOC (Security Operation Center).
Vill du veta mer?Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Christian Järnvall, 013-20 90 99. Facklig information lämnas av Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. För rekryteringsprocessen ansvarar Filippa Dahlgren, HR-partner, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!Vi tillämpar löpande urval så tveka inte på att söka redan idag - dock senast den 10 maj.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Så ansöker du
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tekniska Verken i Linköping AB (Publ)
