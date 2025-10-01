Nätverkstekniker
Uppdragsbeskrivning
Denna roll erbjuder en möjlighet att delta i utformningen av Operation technology (OT) nätverksarkitektur och segmenteringen av IT- och OT-nätverk på flera tillverkningsanläggningar över hela världen. Du kommer att spela en nyckelroll i utformningen av säkerhets- och anslutningslandskapet för industriella miljöer på global nivå.
Dina uppgifter
Utforma och utveckla logisk och fysisk nätverksarkitekturdokumentation för att stödja IT/OT-nätverkssegmentering över globala industrianläggningar
Skapa och underhålla arkitekturdokument för högnivå- och lågnivådesign (HLD/LLD)
Leda utformningen och implementeringen av säkra OT-nätverkslösningar i komplexa miljöer med flera anläggningar
Tillämpa kunskap om grundläggande nätverks- och segmenteringsprinciper för att utforma säkra och motståndskraftiga infrastrukturer
Identifiera och implementera lämplig teknik för att stödja utvecklande affärs- och operativa behov
Säkerställa att OT-nätverksdesignen är anpassad till bredare IT-infrastruktur och cybersäkerhetsstrategier
Proaktivt identifiera risker och definiera begränsningsstrategier, inklusive att rekommendera lämpliga säkerhetskontroller för kritiska system.
Ha ett holistiskt synsätt på nätverksdesign och balansera kraven på tillgänglighet, säkerhet och industriell drift
Kvalifikationer
Bakgrund i att skapa logiska och fysiska designdokument för att stödja IT/OT-nätverkssegmentering
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och uppdatera arkitekturdokument för högnivå- och lågnivådesign (HLD/LLD)
Expertis inom OT-nätverk med gedigen kunskap om grundläggande nätverksfunktioner och segmentering
Praktisk erfarenhet av att utforma och distribuera globala lösningar i komplexa miljöer
Kännedom om befintlig, ny och framväxande teknik, med förmåga att tillämpa dem på affärsdesign och modeller
Gedigen förståelse för bredare infrastruktur- och säkerhetsdomäner
Kännedom om cybersäkerhet inom IT och OT nätverkDina personliga egenskaper
Självmotiverad, kapabel att arbeta självständigt, ta initiativ och leverera resultat utan ständig tillsyn
Fokuserad på ett holistiskt tillvägagångssätt, med hänsyn till unika industriella begränsningar för att balansera säkerhet,
tillgänglighet och operativa krav
Skicklig på att utveckla strategier för riskreducering och rekommendera lämpliga säkerhetskontroller för att skydda kritiska tillgångar
Praktisk erfarenhet av operativa tekniska system i industriella miljöer (SCADA, DCS, PLC och andra styrsystem)
Djup förståelse för nätverksbegrepp, protokoll och arkitekturer, inklusive TCP/IP, subletting, routing, switching, VLAN, brandväggar och segmenteringsprinciper
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Din ansökan

Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
