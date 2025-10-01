Nätverkstekniker

Quest Consulting Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2025-10-01


Uppdragsbeskrivning

Denna roll erbjuder en möjlighet att delta i utformningen av Operation technology (OT) nätverksarkitektur och segmenteringen av IT- och OT-nätverk på flera tillverkningsanläggningar över hela världen. Du kommer att spela en nyckelroll i utformningen av säkerhets- och anslutningslandskapet för industriella miljöer på global nivå.

Dina uppgifter

Utforma och utveckla logisk och fysisk nätverksarkitekturdokumentation för att stödja IT/OT-nätverkssegmentering över globala industrianläggningar

Skapa och underhålla arkitekturdokument för högnivå- och lågnivådesign (HLD/LLD)

Leda utformningen och implementeringen av säkra OT-nätverkslösningar i komplexa miljöer med flera anläggningar

Tillämpa kunskap om grundläggande nätverks- och segmenteringsprinciper för att utforma säkra och motståndskraftiga infrastrukturer

Identifiera och implementera lämplig teknik för att stödja utvecklande affärs- och operativa behov

Säkerställa att OT-nätverksdesignen är anpassad till bredare IT-infrastruktur och cybersäkerhetsstrategier

Proaktivt identifiera risker och definiera begränsningsstrategier, inklusive att rekommendera lämpliga säkerhetskontroller för kritiska system.

Ha ett holistiskt synsätt på nätverksdesign och balansera kraven på tillgänglighet, säkerhet och industriell drift

Arbeta självständigt och ta ansvar för tilldelade uppgifter för att säkerställa att lösningarna håller hög kvalitet och levereras i tid

Publiceringsdatum
2025-10-01

Kvalifikationer
Bakgrund i att skapa logiska och fysiska designdokument för att stödja IT/OT-nätverkssegmentering

Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och uppdatera arkitekturdokument för högnivå- och lågnivådesign (HLD/LLD)

Expertis inom OT-nätverk med gedigen kunskap om grundläggande nätverksfunktioner och segmentering

Praktisk erfarenhet av att utforma och distribuera globala lösningar i komplexa miljöer

Kännedom om befintlig, ny och framväxande teknik, med förmåga att tillämpa dem på affärsdesign och modeller

Gedigen förståelse för bredare infrastruktur- och säkerhetsdomäner

Kännedom om cybersäkerhet inom IT och OT nätverk

Dina personliga egenskaper
Självmotiverad, kapabel att arbeta självständigt, ta initiativ och leverera resultat utan ständig tillsyn

Fokuserad på ett holistiskt tillvägagångssätt, med hänsyn till unika industriella begränsningar för att balansera säkerhet,

tillgänglighet och operativa krav

Skicklig på att utveckla strategier för riskreducering och rekommendera lämpliga säkerhetskontroller för att skydda kritiska tillgångar

Praktisk erfarenhet av operativa tekniska system i industriella miljöer (SCADA, DCS, PLC och andra styrsystem)

Djup förståelse för nätverksbegrepp, protokoll och arkitekturer, inklusive TCP/IP, subletting, routing, switching, VLAN, brandväggar och segmenteringsprinciper

Din ansökan

Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/

Jobbnummer
9534851

