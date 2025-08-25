Nätverkstekniker
Vattenfall AB / Supportteknikerjobb / Varberg Visa alla supportteknikerjobb i Varberg
2025-08-25
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vi på Vattenfall IT söker nu Nätverkstekniker som vil arbeta med utveckling och leverans av IT-tjänster, där säker och stabil drift står högt på agendan. För dig som kandidat är det här en chans att ta plats i en organisation som genomgår en spännande förvandling med ny teknik och utökade samarbetsytor, där vi värdesätter trivsel på arbetsplatsen tillsammans med en öppen och ärlig atmosfär.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av daglig drift och underhåll av nätverksinfrastruktur samt att driva utveckling i datacenter. Som Nätverkstekniker kommer du att ha ett omväxlande arbete med breda ansvarsområden i en leverans som ombesörjer allt från klientaccess-nät (LAN/WiFi), distributionsnät (WAN/LAN) till datacenter-nät.
Vi samarbetar med flertalet hårdvarutillverkare i våra miljöer vilket ger en dynamisk utveckling tillsammans med våra leverantörer. Vi jobbar även med livscykelhantering och ingår i spännande och utmanande verksamhetsprojekt.
Som Nätverkstekniker kommer du att vara en del av ett team men vi ser även att du har förmågan att arbeta självständigt mot externa leverantörer såväl som kollegor runt om i Sverige. För dig som individ finns det stora möjligheter till personlig utveckling och påverkan i den dagliga leveransen.
Kravspecifikation
Vi ser gärna att du har en god förmåga att sätta dig in i ny teknik och felsökning i varierande storlek och komplexitet. Vi ser gärna också att du som söker är förtroendeskapande, både inom den egna gruppen och mot övrig verksamhet. Du trivs i förändring och har en naturlig strävan mot ständiga förbättringar. Du har god samarbetsförmåga och ett ödmjukt förhållningssätt till människor omkring dig. Du trivs att samarbeta med andra och har även god struktur i ditt egna arbete. Vi ser gärna att du har dessa kompetenser/erfarenheter:
Drift och övervakning av nätverksinfrastruktur
God förståelse för WAN, LAN, Routing, Wifi
Arbetat med produkter från t.ex. Fortinet, Cisco, Juniper, Checkpoint
Nätverkssäkerhet
Grundläggande script/programmerings erfarenhet (t.ex. Python, Perl)
Goda kommunikationsegenskaper på såväl svenska som engelska, i både tal och skrift
Körkort B
Meriterande men inte krav för tjänsten är:
Erfarenhet av automation av nätverk (t.ex. Ansible, CI/CD, Python, IaC)
Erfarenhet av EVPN/VXLAN
Erfarenhet av arbete med orkestreringsverktyg t.ex Cisco NDFC
Erfarenhet av arbete med Cisco Catalyst Center (DNAC)
Erfarenhet av Software defined networking (SDN)
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Ringhals
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Karl Kan, karl.kan@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Akademikerna (SACO) - Sofi Wadström och Silvija Vatkovic, Ledarna - Christer Gustafsson, SEKO - Juha Siipilehto, Unionen - Inger Strandberg
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-21. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ser fram emot din ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 65 VÄRÖBACKA Arbetsplats
Väröbacka - Vattenfall Jobbnummer
9473796