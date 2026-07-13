Naturvårdsförvaltare
Länsstyrelsen i Dalarnas län / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-07-13
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Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid". Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.
Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; distansarbete upp till 49,9%, lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder och löneväxling. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Jobba hos oss, Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning
Länsstyrelsen förvaltar och sköter skyddad natur och Naturvårdsverkets fastigheter i Dalarnas län. Vi har två enheter som delar detta uppdrag, Enheten för naturförvaltning och Enheten för fjällförvaltning (Älvdalens kommun och Sälen området).
Nu rekryterar vi en förvaltare till Enheten för naturförvaltning som ska ingå i vår förvaltargrupp med ansvar för skötsel av skyddade områden.
Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp skötsel- och restaureringsinsatser i skyddade områden enligt skötsel- och bevarandeplaner. Arbetet med skötsel omfattar både naturtypsskötsel och friluftslivsåtgärder. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och inkluderar fältarbete i stundtals krävande terräng. Det innebär också kontakter med privatpersoner, föreningar, företag och andra myndigheter.Dina arbetsuppgifter
Planering, genomförande och uppföljning av biologisk skötsel och restaurering i skyddade områden samt skötsel av friluftslivsanordningar, leder och gränser.
Upphandling och beställning av tjänster och material.
Kontakter och avtal med markägare och djurhållare.
Andra arbetsuppgifter på enheten kan förekomma.KvalifikationerKvalifikationer
Examen på högskolenivå med relevant inriktning för arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna förutsätter kunskap och erfarenhet om naturvårdsarbete.
Erfarenhet av arbete med naturvårdande skötsel och i synnerhet skötsel av gräsmarker.
Erfarenhet av arbete med våtmarksrestaurering.
Erfarenhet av byggnation/anläggning relevant för underhåll och uppförande av friluftslivsanordningar, stängsel etcetera.
Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift samt förstår engelska texter utan stöd.
Har god datorvana.
Du behöver ha god fältvana och fysik.
Körkort B.
Meriterande
Erfarenhet av arbetsplanering/arbetsledning i fält inklusive kunskap om arbetsmiljösamordning (BAS P/U).
Erfarenhet av upphandling och beställning av tjänster och material samt upprättande av avtal.
Erfarenhet av statlig eller kommunal förvaltning av skyddade områden.
Erfarenhet av arbete med ArcGISPro, FieldMaps eller liknande.Dina personliga egenskaper
Du ska vara bekväm med att kunna arbeta både självständigt och i team.
Du ska vara en god representant i vår samverkan med olika intressenter.
Du är strukturerad lyhörd, engagerad och driven i ditt arbete.
Du värdesätter andras kompetenser och har ett bra bemötande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Länsstyrelsen tillämpar provanställning 6 månader. Tillträde december 2026 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske under vecka 33-34.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Anders Mogård via mejl: anders.mogard@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Dalarnas Län
(org.nr 202100-2429), https://www.lansstyrelsen.se/
Åsgatan 38 (visa karta
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791 84 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000494