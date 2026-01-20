Naturvårdsförvaltare
Länsstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag och verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Vår breda verksamhet omfattar miljö-, natur-, kulturmiljö-, näringslivs-, samhällsbyggnads-, landsbygds-, beredskaps- och totalförsvarsfrågor. I dialog med andra aktörer samordnar vi olika intressen och främjar en hållbar utveckling av Gotland.
Hos oss arbetar drygt 150 personer och vår chef är landshövding Charlotte Petri Gornitzka.Publiceringsdatum2026-01-20Beskrivning
Länsstyrelsen i Gotlands län söker nu en naturvårdsförvaltare på heltid för arbete med praktisk naturvårdsförvaltning.
Naturvårdsenheten har ca 20 medarbetare som arbetar med förvaltning av skyddade områden, åtgärdsprogram för hotade arter, våtmarksrestaureringar, friluftsliv och tillsyn av Gotska Sandön.
Arbetsplatsen
Naturreservat på Gotland med stationering på verkstaden i Visby.
På Gotland finns drygt 160 naturreservat och det är länsstyrelsen som förvaltar och sköter de flesta. Många tjänster handlas upp av externa entreprenörer men länsstyrelsen har en bemannad verkstad, med 2,5 helårstjänster, som utför en del av den praktiska förvaltningen.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär praktiskt arbete ute i naturreservat inom hela länet. Mindre del av tiden görs arbetet inomhus på verkstaden i Visby. I arbetsuppgifterna ingår även att vara med på arbetsplatsmöten i länsstyrelsens lokaler och även personaldagar med mera. Naturvårdsskötsel såsom slåtter, enklare snickerier av trappor och grindar samt trädfällning, sätta upp reservatsskyltar och sätta ut bänkbord och upparbetning av vindfällen med mera. Även skötsel av fornvårdsobjekt ingår och det sker även utanför naturreservaten.Kvalifikationer
Då huvuddelen av arbetsuppgifterna är praktiska ska du ha ett praktiskt handlag. Du ska ha lätt för att samarbeta. Du är ett ansikte utåt och möter besökare i länets skyddade områden. Därför är det en fördel om du är utåtriktad och har en god kommunikativ förmåga. Du bör vara naturintresserad och ska ha kunskap och förståelse för länsstyrelsens uppdrag, särskilt när det gäller skydd och skötsel av värdefull natur.
Du har god fysik på grund av delvis tungt arbete. Du ska ha god förmåga att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt. Arbetet innebär även ensamarbete i fält och innefattar längre körsträckor då du verkar över hela Gotland.
Ska krav:
- Körkort BE
- Att du har utbildningsbevis motorsåg, nivå AB
- Röjsåg RA
Meriterande:
- Att du har arbetat inom offentlig förvaltning
- Att du har ett stort natur- och friluftsintresse.
- Att du har ett intresse för kulturhistoria
- Grundläggande sjukvårdskunskap (HLR)
- Motorsåg C
- Skyliftskörkort
- Att du har arbetat som byggnadssnickare, vaktmästare, skogsarbetare eller motsvarande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med tillhörande registerkontroll att utföras vid en eventuell anställning. Medborgarskap kommer att beaktas vid säkerhetsprövningen.
Länsstyrelsen har samordningsansvar inom både krisberedskapen och totalförsvaret i länet. Det innebär att du som medarbetare kan komma att ingå i krisledningsorganisationen och att du kan bli krigsplacerad.
Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen i Gotlands län tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Länsstyrelsen på Gotland erbjuder en trivsam arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter. För att arbeta hos oss ska du dela Länsstyrelsens värderingar om människors lika värde. Ersättning
