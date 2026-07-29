Naturbruksskolan Svenljunga söker måltidsbiträde
Västra Götalandsregionen / Restaurangbiträdesjobb / Svenljunga Visa alla restaurangbiträdesjobb i Svenljunga
2026-07-29
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Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2026-07-29Beskrivning
Naturbruksskolan Svenljunga ligger i utkanten av Svenljungas samhälle med närhet till natur, skog och mark, och samtidigt endast tre mil från Borås. Här utbildas morgondagens arbetskraft inom två expansiva branscher – skogsbruk och naturturism. På skolan finns Naturbruksprogrammet på gymnasienivå, yrkeshögskola och komvux. Vi är en resursstark skola med drygt hundrafemtio elever på gymnasiet, med engagerad personal, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Vår målsättning är att ligga i framkant och vi var första naturbruksskolan i södra Sverige certifierade som Teknikcollege.
Vår skolrestaurang lägger stor vikt vid att måltiderna ska vara hälsosamma och näringsriktiga. För oss i köket är det därför viktigt att kunna erbjuda så mycket ekologiska livsmedel som möjligt. Vi är måna om att servera gedigen, vällagad mat som producerats i så stor utsträckning det går i egen regi. Vi samarbetar mellan skolornas restauranger för att alla köken ska få ta del av det som produceras på respektive skola. Till lunch kan vi därför servera både viltkött från Svenljunga, grönsaker från Sötåsen och nötkött från Uddetorp. Vi månar om klimat och miljö, samtidigt som vi vill ge våra studerande de allra bästa förutsättningarna för hållbara matvanor och måluppfyllelse i skolan.
Vi söker dig som vill ha en varierad arbetsdag med fokus på service.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med service, servering och disk i skolrestaurangen plus en del lokalvård. Du kommer arbeta med servering av skolmåltider, både frukost, lunch och middag samt att inom lokalvård ansvarar du för städning av främst skolans matsal och kök men även andra lokaler inom skolan tillsammans med resten av arbetslaget. Då kockar och måltidsbiträden arbetar som ett team kommer du få ta del av alla förekommande arbetsuppgifter inom kök och matsal, vilket kräver en fysik som klarar tunga lyft och upprepade moment. Vi arbetar efter VGR:s miljömål för hållbar utveckling. Målet är att servera tilltalande, näringsriktiga och hållbara måltider med stor andel egenproducerade råvaror.
I det dagliga arbetet ingår att skapa en trivsam måltidsmiljö och att möta elever. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en gymnasial utbildning inom restaurang och storhushåll/restaurang och
livsmedel. Du ska ha erfarenhet från måltidsservering och lokalvård alternativt utbildning inom restaurang och storhushåll inkluderat kunskaper inom livsmedelshygien, samt kunskaper om hållbara arbetsmetoder inom städteknik.
Vi söker en engagerad, serviceinriktad person med hög social förmåga. Du ska tycka om att arbeta med ungdomar och vill verka för att alla ska trivas under sin skoltid hos oss. Du har en hög servicekänsla med gästen i fokus, och arbetar flexibilitet för att lösa uppgifter tillsammans med övriga i teamet. Du har god samarbetsförmåga men kan också själv ta initiativ för att kunna lösa problem som uppstår. Du får gärna trivas i servicebranschens höga tempo!
B-körkort och grundläggande datakunskap erfordras.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. För att få en anställning inom vår skolverksamhet krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du ansöker om ett via polisens hemsida. Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande så sök redan idag.
Vi ser framemot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Spinnaregatan 7 (visa karta
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512 53 SVENLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Naturbruksförvaltningen, Naturbruksskolan Svenljunga Kontakt
Kari Branshöj 0736438548 Jobbnummer
10015325