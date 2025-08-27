Nattsjuksköterska till Lungmedicin
2025-08-27
Är du sjuksköterska med intresse för lungmedicin och vill fördjupa din kompetens? Välkommen till oss! Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår specialiserade avdelning där andning står i fokus.
Du erbjuds
en spännande och varierande roll med möjlighet till både utveckling och kliniskt arbete
en arbetsplats där en god introduktion är lika viktig som din fortsatta utveckling. Du får en individuell introduktion på 4-6 veckor med löpande uppföljning för att ge dig bästa möjliga start
kontinuerlig kompetensutveckling genom både interna och externa utbildningar
introduktion på ventilator-och syrgasmottagning
en arbetsgrupp med fin sammanhållning, där alla hjälps åt och nya idéer och förbättringsförslag uppmuntras.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig. Publiceringsdatum 2025-08-27 Om tjänsten
Vår vårdavdelning bedriver avancerad vård inom de flesta lungmedicinska specialiteter. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för omvårdnad, läkemedelshantering och arbete med medicinteknisk utrustning. Du leder och fördelar arbetet i teamet med ett personcentrerat arbetssätt som grund.
Vi använder SBAR (situation, bakgrund, aktuell bedömning, rekommendation) som stöd i vår kommunikation och vid överrapportering. Till teamets stöd finns en avdelningskoordinator som är navet i verksamheten och ansvarar för att koordinera patientflödet. Koordinatorn arbetar tätt tillsammans med avdelningens samordnare, som har en viktig roll i att trygga utskrivningsprocessen. Dessutom finns en farmaceut som ger stöd till både patienter, sjuksköterskor och läkare.
Vi söker nu en sjuksköterska för tjänstgöring på natten.
Vi söker dig som
har god självinsikt, är trygg i dig själv och kan hantera olika situationer på ett lugnt och professionellt sätt
samarbetar väl med andra, är lyhörd och smidig i ditt sätt att bygga relationer. Du lyssnar in, kommunicerar tydligt och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt
har förmåga att leda, skapa engagemang och få andra att arbeta mot gemensamma mål
arbetar på ett strukturerat och organiserat sätt, planerar ditt arbete väl och har lätt för att prioritera rätt saker.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst två års arbetserfarenhet.
Minst två års erfarenhet från arbete inom slutenvården
Meriterande:
Vidareutbildning som specialistsjuksköterska
Tidigare erfarenhet av nattarbete som sjuksköterska i slutenvården.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Om rekryteringsprocessen
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Inflammation och Åldrande, Inflammation, Huddinge Kontakt
Anna Hollstrand anna.hollstrand@regionstockholm.se Jobbnummer
9479349