Nattreceptionist till Calmar Stadshotell
2025-09-18
Calmar Stadshotell är ett modernt hotell med historiska anor som stoltserar med en personlig service som levererar det lilla extra, på optimalt läge på Stortorget i Kalmar. 1906 stod Calmar Stadshotell klart som nuvarande byggnad, senaste renoveringen gjordes under 2016. Den historiska charmen som möter hotellets gäster i kombination med personlig och avslappnad miljö har gjort Calmar Stadshotell till ett av Kalmars mest populära hotell. Som gäst hos oss bor du bekvämt med närhet till shopping, nöjen och kultur. Du har Kalmars största besöksmål inom gångavstånd och bara några kilometer bort finner du Öland med alla dess sevärdheter.
Är du vår nya nattreceptionist? Vi söker nu en ny medarbetare till vår hotellreception som brinner för att arbeta med service till våra gäster under natten och drivs av att skapa den bästa tänkbara upplevelsen!
Calmar Stadshotell är mer än bara ett hotell, med våra 135 rum, festvåning, restaurang, pub, mötesavdelning och spa-avdelning erbjuder vi en bred produkt till våra gäster, med goda utvecklingsmöjligheter för dig som söker sig till oss.
Receptionen är navet i vår verksamhet och för att trivas i rollen som receptionist krävs att du har lätt för att kommunicera och är lyhörd både mot gäst och kollega. Vi söker dig som är kreativ och flexibel, som älskar att arbeta under natten och har förmåga att se möjligheter före problem.
För att trivas i rollen tror vi att du har lätt för att ta till dig nya system och arbetar lugnt och metodiskt även när det krävs ett högre tempo och många saker sker samtidigt. Eftersom tjänsten är förlagd på nattetid ser vi också att du älskar att arbeta mellan kl 22.00 - 07.00. Uppskattar du därtill ett arbete där du förväntar dig ta ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. - Då är detta jobbet för dig!
Som vår kollega blir du en del av ett grymt team som älskar varje dag tillsammans med våra gäster! Vi är noga med detaljerna och drivs av att skapa en upplevelse utöver det vanliga. Vi som jobbar på Calmar Stadshotell uppskattar liv och rörelse i vårt arbete. Där vi alla drivs av att få bidra till Calmar Stadshotells vidare utveckling och framgång!
Anställningen är en tillsvidare-anställning där arbetstiden är förlagd på nattetid, både vardagar & helger. Lön enligt HRF kollektivavtal. Du bör vara minst 20 år och behärska svenska och engelska i tal och skrift samt ha god datavana. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande, men inget krav. Din personlighet, inställning och vilja är viktigare.
Hoppas att vi har väckt ditt intresse! Skicka in ditt CV med personligt brev till oss via rekryteringsverktyget redan idag. Intervjuer sker löpande och vi ser gärna att du kan börja jobba så snart som möjligt! Vi ser fram emot din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 5 oktober 2025.
OM OSS: Calmar Stadshotell är mer än bara ett hotell! Vi är en mötesplats mitt i stadens hjärta med 135 rum, 7 konferenslokaler, restaurang, festvåning och pub. Calmar Stadshotell är ett modernt hotell med historisk charm som möter hotellets gäster i en personlig och avkopplande miljö. Calmar Stadshotell är ett av elva ProfilHotels i Sverige och Danmark. ProfilHotels ingår i Ligula Hospitality Group AB. Ligula Hospitality Group AB är moderbolaget i en koncern som äger, förvaltar och utvecklar koncept och varumärken inom hotell- och restaurangnäringen. Ligulas hotellverksamhet drivs under varumärkena Collection, ProfilHotels, Motel L, Good Morning Hotels och Apartment by Ligula. Vi är dessutom franchisetagare till två enheter i kedjan Park Inn by Radisson. Läs gärna mer om oss här:
ligula.se/profilhotels/calmarstadshotell och om Ligula Hospitality Group på ligula.se/om-ligula
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd koncern i tillväxt som äger, förvaltar och utvecklar varumärken och koncept inom hotell- och restaurangnäringen. Vi driver idag 46 hotell i 16 städer i Sverige, sex städer i Tyskland och i Köpenhamn i Danmark. Hotellverksamheten bedrivs under varumärkena Collection by Ligula, ProfilHotels by Ligula, Apartments by Ligula, Motel L by Ligula och Good Morning Hotels by Ligula. Genom avtal driver vi även fem Best Western Plus hotell. Vi sysselsätter ca 800 årsanställda och omsätter drygt 1 400 MSEK. Läs mer på ligula.se Ersättning
