Nattreceptionist Scandic Karlskrona, deltid 80%
Scandic Hotels Aktiebolag / Receptionistjobb / Karlskrona Visa alla receptionistjobb i Karlskrona
2026-07-21
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Scandic Karlskrona är beläget direkt vid vattnet med en fantastisk utsikt över skärgården. Samtidigt ligger hotellet centralt med närhet till det mesta som Karlskrona har att erbjuda. Hotellet är fräscht och välkomnande för våra gäster med design inspirerad av Östersjön.
Vi är ett team som jobbar med mycket glädje och engagemang. Våra medarbetare är vår främsta tillgång: hos oss ska man trivas och vara stolt över sin arbetsplats. Genom ett gott ledarskap och ett gott samarbete mellan avdelningarna skapar vi fantastiska hotellupplevelser till våra gäster.
Nu söker vi en Nattreceptionist till Scandic Karlskrona.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss – och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen?
Du som arbetar i receptionen är ansvarig för att våra gäster får service i världsklass. Du är spindeln i nätet som ser till att gästen alltid är i fokus. Du är den som går igenom ankomstlistan och lägger tid på detaljerna. Ser till att gästens önskemål uppfylls. Du har alltid ett leende på läpparna och en kreativ lösning i bakfickan. Du löser det mesta och är en stjärna på att vända en missnöjd gäst till en nöjd gäst. Din arbetsplats är vår lobby. För det är där du möter flest gäster. I ansvarsområdet ingår även administrativt arbete, säkerhetsarbete och arbete med försäljning.
Arbetet i receptionen innebär att checka in och ut hotellets gäster, hälsa välkommen och ge gästen den information den behöver om sin vistelse. Du hanterar bokningar i systemet Opera Cloud och hanterar administrativa uppgifter runt gäster och säkerhet. Allt arbete sker med gästnöjdhet och försäljning i fokus. Du kommer ansvarar för att förbereda inför kommande konferenser genom att möblera konferensrummen och se till att allt är klart och redo inför gruppens ankomst.
Hotellet har öppet dygnet runt och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta på natten och helger.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har en väl utvecklad social förmåga och är kapabel att hantera att det händer många olika saker samtidigt. Det är mycket viktigt att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Du har också vana och kunskap i att arbeta med dator som arbetsredskap.
Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
Information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa mer om vår kultur, vad tjänsten innebär och om våra förmåner!
Allt börjar med dig. Att arbeta på ett av våra hotell innebär att vara en del av ett team där omtanke, samarbete och små vardagsögonblick gör skillnad. Du hjälper till att skapa den varma, hemlika känslan som kännetecknar Scandic – genom att vara närvarande, här och nu, och låta detaljerna räknas.
Vissa dagar går snabbt, andra är mer förutsägbara – ingen dag är den andra lik. Men det som alltid består är lagandan. Ni ställer upp för varandra, löser saker när de händer och är stolta över att leverera kvalitet – även när tempot är högt. Och när ni gör det vill gästerna inte bara njuta av sin vistelse – de vill komma tillbaka.
Så arbetar vi på Scandic
Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans – över roller, hotell och team – och fokuserar på det som gör verklig skillnad i vardagen. Våra värderingar vägleder hur vi agerar och levererar: Be Pro, Be Bold, Be Caring och Be You.
Om du tror att fantastisk gästfrihet skapas genom samarbete, konsekvent kvalitet och små välgjorda ögonblick, kommer du att känna dig som hemma hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels Aktiebolag
(org.nr 556299-1009)
371 36 KARLSKRONA Arbetsplats
Scandic Karlskrona Jobbnummer
10008685