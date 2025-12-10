Nattreceptionist
2025-12-10
Hotell Lappland expanderar och söker nu en receptionist som älskar att bjuda på sig själv!
Vi är nu på jakt efter en alldeles speciell nattreceptionist som kan bidra till den fantastiska atmosfär som en uppfräschning av hotellet skapat. Arbetet som nattreceptionist hos oss är mångsidigt, utvecklande - och stundvis intensivt. Som receptionist befinner man sig i händelsernas centrum och har kontakt med många människor varje dag. Detta kräver sin speciella person!
På ett konkret plan innebär arbetet i vår reception in- och utcheckning av gäster, att göra bokningar, svara på frågor över telefon och mail samt hålla snyggt och prydligt i receptionen och hotellets foajé, i iordningställa frukost, möblera konferensrum etc.
På ett annat plan handlar receptionsarbetet om att skapa en genuin kontakt med våra hotellgäster. Vi vill att varje potentiell gäst som kontaktar hotellet ska känna sig professionellt bemött, välkommen och omhändertagen. Vår uppgift är - att från första till sista kontakt - bidra till att våra gäster får den bästa hotellservice de någonsin fått.
Den person vi söker behöver inte nödvändigtvis ha några förkunskaper av receptionsarbete (även om kunskaper i bokningsprogrammet Picasso är ett plus), men ska ha viljan att lära, ett driv och förmågan att bjuda på sig själv! Vi vill att en framtida receptionist ska vara orädd och framåt - samt äga förmågan att få varje gäst att känna sig speciell.
Är du denna person? Hör av dig direkt!
Vår reception är öppen dygnet runt och du som söker tjänsten ska vara beredd att arbeta när många andra är lediga - det handlar om sena kvällar, helger och nätter.
Vi har möjlighet att ordna med personalboende och skräddarsy en anställning utifrån just dina behov. Så ansöker du
