Nattjänst Boendestödjare Lss
Frösunda Omsorg AB / Vårdarjobb / Sollentuna Visa alla vårdarjobb i Sollentuna
2026-01-05
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Omsorg AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du vår nya kollega?
Vi söker anställda för både tillsvidaretjänster samt timanställningar.
Beskrivning av tjänsten som boendestödjare inom LSS
Vi på Frösunda omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på en gruppbostad i Upplands Väsby/Sollentuna. Gruppbostäderna ligger i centralt i trevliga villaområden med goda kommunikationer. I närheten finns matbutiker och ett par restauranger, i området finns det även möjligheter till promenader.Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
I rollen som boendestödjare utgår du från individens individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du stödjer med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stötta och skapa trygghet och förutsägbarhet nattetid.I arbetsuppgifterna för en boendestödjare förekommer dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmanskap.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Stötta och motivera kunden för ökad livskvalité och skapa förutsättningar för delaktighet.
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning och social närvaro
Dokumentering och rapportering
Vardagssysslor som städning, matlagning, bäddning
Arbetstiderna är förlagda mellan kl 21-09
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Utbildning inom vård och omsorg, undersköterskeutbildning
En längre tids erfarenhet av LSS
Erfarenhet av att arbete med tydliggörande pedagogik
B-körkort är krav på vissa verksamheter
Du är prestigelös och är van att arbeta i team
Du behärskar svenska väl i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Omsorg
Familjeägda Frösunda Omsorg är ett av landets ledande omsorgsbolag med verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Individ- och familjeomsorg. Vår drivkraft är att leverera högsta möjliga livskvalitet till människor med behov av stöd och hjälp. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv.
Övrig information
Anställningsform: Provanställning för tillsvidaretjänst eller timanställning
Omfattning: deltid ca 78%
Arbetstid: natt
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag (26-01-30 )
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Janika Sundling 010-130 33 06
Amrit Dhillon 010 - 130 30 16 (Upplands Väsby, Solna)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6584184-1774450". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
Rotebergsvägen 1B (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
9669976