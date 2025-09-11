Nattassistent sökes till ung tjej i Nacka
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2025-09-11
Om mig:
Jag är en tjej på 16 år som bor i Nacka och söker en till assistent att komplettera mitt team med.
Jag gillar att göra precis allt sånt som andra 16-åringar tycker om att göra!
Jag är en aktiv tjej som hänger med vänner, gör TikToks, sminkar mig, åker och badar, spelar spel, går promenader och mycket annat.
För att kunna göra allt det roliga som jag vill så behöver jag din assistans.
Om dig:
Du är en nattuggla som behöver vara vid min sida hela tiden under ditt arbetspass, redo att steppa in när jag vill göra grejer som jag inte fixar helt själv. Det kan vara hjälp vid förflyttningar, att se över mina hjälpmedel eller att tolka det jag säger. Ju mer vi umgås desto bättre kommer vi att förstå varandra. Eftersom jag är aktiv och har flera olika aktiviteter i min vardag så är det bra om du har en stabil och bra grundstryka.
Det är viktigt att vår personkemi stämmer och att vi kan ha kul tillsammans.
Jag vill gärna ha kvinnliga assistenter och jag tror att du är mellan 20-30 år ungefär.
Du får gärna tidigare ha arbetat som personlig assistent, men det är inget krav.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Tjänsten:
Tjänsten är en nattjänst på 75% + bemanningsansvar 1 vecka/månad ca. För bemanningsansvaret utgår givetvis ett arvode. Du kommer att få möjlighet att hoppa in extra på upp till heltid om det är din önskan.
Att arbeta vaken natt innebär ett stort ansvar och du förväntas ha bra strategier för att hålla dig vaken och alert under natten.
Som assistent i Balans får du kontinuerligt stöd i ditt uppdrag, du får en god introduktion, personlig arbetsledning, handledning, ut- och fortbildning.
Ladda upp CV och personligt brev i formuläret nedan.
JAG SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN!
Glöm inte att beställa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Beställ det i tid på www.polisen.se"
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Detta är ett deltidsjobb.
Assistans i Balans i Sverige AB
