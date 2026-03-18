Nätplanerare regionnät
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Nätplanerare regionnät - för dig med erfarenhet inom elkraft och elnät. Var med och utveckla framtidens energisystem!
Om rollen som Nätplanerare regionnät
Som nätplanerare har du ett utvecklande och varierande arbete med ansvar för att ta fram tekniska lösningar och planer för regionnätet på 20-220 kV. Du får arbeta med både strategisk planering och teknisk utveckling, och du blir en viktig del av vårt nätplaneringsteam inom regionnät.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• Utforma och analysera nätlösningar utifrån teknik, kostnad, tillförlitlighet och miljö.
• Ta fram investeringskalkyler och principlösningar.
• Genomföra tekniska utredningar och förstudier.
• Driva projektutredningar från tidigt skede till projektöverlämning för genomförande.
• Bidra i planeringen av framtida reinvesteringar och nya anläggningar.
• Delta i CAD- och 3D-relaterade uppgifter beroende på inriktning.
• Samverka med kommuner, myndigheter och andra aktörer kring tillstånd och planeringsfrågor.
Du arbetar nära projektledare, lokalnätsplanerare, tekniska specialister och konsulter - ett team där erfarenhet värderas och kunskapsutbyte är en självklar del av vardagen.
Vi söker medarbetare med placering främst i Stockholm eller Karlstad men för rätt person kan vi diskutera placering på vårt kontor i Kungsbacka.
Hos oss får du möjlighet att bidra till ett modernt och hållbart energisystem där din erfarenhet gör verklig skillnad. Vi utvecklar och förstärker Sveriges regionnät för att möta elektrifieringens ökande krav och skapa ett mer robust elsystem.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i yrket och redo att växa vidare. För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har några års erfarenhet av elkraft, elnätsutveckling eller projektering.
• Trivs med tekniskt analysarbete och problemlösning.
• Är van att jobba i tekniknära projekt och med flera intressenter.
• Har förmågan att självständigt driva frågor framåt.
• Vill utveckla din kompetens och ta större ansvar i takt med att du växer i rollen.
• Vara en god kommunikatör och språkrör internt och externt.
Meriterande erfarenheter:
• Högskole- eller universitetsutbildning inom elkraft, elektroteknik eller liknande område.
• Projektering eller projektledning inom regionnät (stationer, ledningar och kablar)
• Arbete med investeringskalkyler och planeringsprocesser.
• Erfarenhet av CAD eller 3D-modellering, ArcGIS eller motsvarande verktyg.
• Kontakt med myndigheter eller arbete med tillståndsprocesser.
Du behöver inte kunna allt från start - det viktiga är att du har en stabil grund, är engagerad och vill vidareutvecklas inom elnätsplanering. Vi tycker också att det är positivt om du är intresserad och nyfiken på hur digitalisering och AI kan användas för att underlätta och förbättra ditt arbete.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi 2026 blivit utnämnda till Karriärföretag - för sjätte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, och vi utbildar alla anställda i kollektiv intelligens för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
På Ellevio ser vi våra kontor som en viktig mötesplats där vi tillsammans bygger kultur, delar idéer och samarbetar. Du förväntas därför tillbringa merparten av din arbetstid på kontoret. Vi erbjuder samtidigt ett flexibelt arbetssätt som värnar om en god balans i vardagen samt många andra fina förmåner. Läs gärna mer här Ellevio | Vårt erbjudande
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 10 april.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef i Karlstad Johanna Granqvist via johanna.granqvist@ellevio.se
eller 072-986 85 98, alternativt rekryterande chef i Stockholm Martin Bensing via martin.bensing@ellevio.se
eller 072-381 11 57.
Vid frågor gällande ansökningsprocessen kontakta vår rekryterare Fatou Thunblad via fatou.thunblad@ellevio.se
.
Då den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Ersättning
Marknadsmässig lön
