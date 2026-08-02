Nationell rekryterare (75%)
Adecco Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Uppsala Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala
2026-08-02
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Om rollen
Som Nationell Rekryterare hos Adecco blir du en del av vår centrala affärsstödsfunktion och stöttar våra kontor runt om i Sverige med rekryteringar till några av våra största kunder. I denna roll arbetar du på 75 % med hela rekryteringsprocessen och fokus på tjänstemannaprofiler. Du arbetar nära både kandidater, kunder och interna kollegor för att säkerställa en professionell och kvalitativ leverans.
Tjänsten är på 75 % med arbetstid förlagd till vardagar. Du arbetar huvudsakligen dagtid, cirka 08:00–15:00 måndag till fredag, vilket ger en strukturerad arbetsdag och god balans mellan arbete och fritid.
Rollen är bred och varierande och kombinerar operativ rekrytering med utveckling av arbetssätt och processer. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och hög kvalitet är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-08-02Dina arbetsuppgifter
Ansvar för hela rekryteringskedjan vid rekrytering av tjänstemän
Search & match
Annonsering och kandidatavstämning
Kompetensbaserade intervjuer
Kandidaturval
Presentation av slutkandidat
Delta i utvecklingsprojekt för effektivisering av leveransmodell
Upprättande och uppdatering av rutiner och strukturkapital inom konsultrekrytering
Coaching och utbildning i interna/externa system till interna kollegor
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning inom rekrytering, där du har byggt en grundläggande förståelse för hela rekryteringsprocessen och intresset för att arbeta med kompetensmatchning, search och urval.
Du är affärsmässig, strukturerad och motiveras av att skapa värde för både kunder och kandidater. Du bygger snabbt förtroendefulla relationer, trivs i en dynamisk miljö och har förmågan att prioritera, ta ansvar och fatta välgrundade beslut.
Som person är du prestigelös, initiativtagande och en lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap. Du uppskattar samarbete, bidrar med positiv energi och ser teamets gemensamma framgång som en självklar drivkraft.Så ansöker du
Vi erbjuder en konsultanställning fram till årsskiftet med god chans till förlängning. Vi tar emot ansökningar löpande där urval sker löpande under sommaren med hänsyn till semester- och ledighetsperioder. Förväntad start v.35
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig chef Arda Kurdoglu via arda.kurdoglu@adeccogroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Application Owner
Arda Kurdoglu 0736847305 Jobbnummer
10017922