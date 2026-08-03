Näslundskolan söker lärare i fritidshem
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Hallstahammar Visa alla förskollärarjobb i Hallstahammar
2026-08-03
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Vill du vara med och göra skillnad? Nu har du chansen att komma till en helt nybyggd skola och pedagoger som har eleven i centrum. Vi söker dig som vill vara med och se alla elever lyckas och kommande läsår söker vi DIG som helst arbetar på fritidshemmet.
Du tycker att fritidsverksamheten är en naturlig del av skolans uppdrag mot ökad måluppfyllelse och ser eleverna och dina kollegor i arbetslaget som resurser.
Du är tillsammans med dina kollegor ansvarig för eleverna på fritidshemmet och tycker att det är viktigt att skapa goda relationer med såväl elever som med vårdnadshavare. Du är en tydlig och trygg ledare och ser kollegialt lärande som en framgångsfaktor. Du är insatt i skolans styrdokument och motiverad att kompetensutveckla dig tillsammans med andra. Du är flexibel gällande arbetstider då vi bemannar fritidsverksamheten mellan 06.00-18.30.
Näslundskolan är en F-6 skola med cirka 220 elever. Vi är ca 30 medarbetare som tillsammans arbetar för att ge våra elever bästa möjliga skolgång och ett gott bemötande. Vi har i dagsläget två fritidsavdelningar och är flexibla i vår organisation med ett stort elevfokus. För oss är det självklart med kvalitet i verksamheten och samarbetet med hemmet är viktigt för att stötta eleverna på deras kunskapsresa genom livet. Vi uppmuntrar elevernas nyfikenhet och kreativitet och ser till varje individs förutsättningar. Personalen har elevernas bästa för ögonen i både planerandet och genomförandet av all verksamhet. Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande arbete i ett öppet arbetsklimat där du kan bidra med nya idéer, positiva tankar och kreativa lösningar.
Näslundskolans målsättning är:
• Alla elever ska lyckas att bli sitt bästa jag!
• Alla elever är allas elever!
• Alla pedagoger är allas pedagoger!
• Alla ska känna trygghet, nyfikenhet och lust att lära!
• Alla ska känna studiero och nå hög måluppfyllelse!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att planera och bedriva undervisning i fritidshemmet. Under skoldagen samverkar du med lärarna i förskoleklassen och/eller lågstadiet och stöttar elever i olika sammanhang. Du är gärna utomhus och ser rastverksamheten och rörelse under hela skoldagen som en viktig del och planerar och utför aktiviteter på skolgården där alla elever kan delta. Vi har en skolgård och en utemiljö som inbjuder till rörelse, lek & aktivitet.Kvalifikationer
Dessa tjänster är tillsvidaretjänster under förutsättning att du har adekvat utbildning som fritidspedagog eller lärare i fritidshemmet.
Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet.
Tjänsterna tillsätts utifrån erforderliga beslut.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl.
När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
När du söker ett jobb hos oss förekommer det att vi behöver se ett registerutdrag från polisen utifrån gällande lagstiftning.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.
Du kan ta del av Hallstahammars kommuns riktlinjer för lönebildning, aktuella lönespann samt information om gällande kollektivavtal och anställningsvillkor på vår webbsida: Lönebildning - Hallstahammars kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337920-2026-66". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars Kommun
(org.nr 212000-2064)
Norra Prästgårdsgatan 1 (visa karta
)
734 80 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Eija Harvisalo eija.harvisalo@edu.hallstahammar.se +46707449117 Jobbnummer
10019911