Narkosläkare till Högsbo närsjukhus
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2025-09-09
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta efter nya arbetssätt och där du kommer att vara en viktig del i införandet av nya innovativa arbetsformer för nära vård. Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.
Välkommen till ett nytt och fint sjukhus med rymliga, moderna operationssalar.
Här bedrivs dagkirurgisk verksamhet med stor variation. Vi söver patienter i ASA-klass 1-3 och arbetet inkluderar många olika blockader och en stor barnverksamhet med barnanestesi 4 dagar i veckan. Vi är en lagom liten arbetsplats där teamarbete mellan professionerna och nära samarbete med operatörerna möjliggör att få till ett snabbt flöde av patienter.
Vi söker en kompetent och engagerad anestesiolog som vill vara med och utveckla vår operationsverksamhet. Sjukhusen i väster är en stor förvaltning som möjliggör rotations- eller växeltjänstgöring inom akut-/IVA-sjukvården för den som så önskar.Publiceringsdatum2025-09-09Beskrivning
Vi har verksamhet på nio salar med elektiva, dagkirurgiska operationer. Vi har verksamhet inom specialiteterna kirurgi, ortopedi, gynekologi och öron-näsa-hals, folktandvården, plastik, bröstcancer, sköldkörtel samt ögon, de fyra sistnämnda i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi opererar vuxna inom alla nämnda specialiteter och allt fler barn inom öron-näsa-hals, tand och så småningom inom ögonverksamheten.Dina arbetsuppgifter
På operation och pre- postavdelningen ingår du i team med kunniga medarbetare vilket ger möjlighet till ett kontinuerligt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Vi lägger stort fokus på det kliniska arbetet på sal. Vi arbetar för kontinuitet och som narkosläkare tar du hand om din patient genom hela flödet, från narkosbedömning till preop, operation och slutligen postoperativt. Vi har startat upp flera tvärprofessionella arbetsgrupper inom kirurgi och ortopedi för att ytterligare förbättra våra patientflöden, du som narkosläkare har en avgörande roll i det arbetet.
Arbetet är förlagt till dagtid, med lediga helger och röda dagar. En dag i veckan behöver du som narkosläkare vara kvar tills patienterna på UVA har gått hem. Möjlighet finns till anpassning av schemat.Kvalifikationer
Specialistkompetens inom anestesiologi med bred erfarenhet inom specialiteten. Vi värdesätter ditt intresse av dagkirurgi, teamarbete och verksamhetsutveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till självständigt arbete.Anställningsvillkor
Arbetstiden är måndag till fredag. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
