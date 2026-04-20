Näringslivsutvecklare
Tomelilla kommun, Kommunledning / Administratörsjobb / Tomelilla Visa alla administratörsjobb i Tomelilla
2026-04-20
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla kommun, Kommunledning i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Denna tjänst är delad som näringslivsutvecklare och som projektledare. Som projektledare för LEADER "Hållbart företagande Österlen" kommer du samarbetar med olika externa aktörer som Företagarna Tomelilla och Företagarna Österlen, Nyföretagarcentrum. Utöver de kommer du ha nära samarbete med Tomelilla kommun och Simrishamn kommun. Din arbetsplats är Tomelilla kommun.
Vi erbjuder ett ledarskap som bygger på tillit och öppenhet där det är tillåtet att göra fel. Tillsammans med oss hoppas vi att du brinner för att utveckla och stötta företag på Österlen. Möjlighet till distansarbete finns, men arbetet kräver närvaro på plats i samband med utbildningar, nätverksträffar och möten med styrgruppen.
Som näringslivsutvecklare arbetar du för Tomelilla kommun.
Arbetsuppgifter
Vår nya kollega kommer att arbeta aktivt med att stötta våra företag i Tomelilla kommun. Som näringslivsutvecklare kommer du dels ansvara för alla aktiviteter som genomförs med näringslivet såsom frukostträffar, företagsbesök och konferenser. Du kommer också att ansvara för och utveckla vårt interna arbete med näringslivet.
Projektledaren ansvarar även för uppföljning, dokumentation och slutrapportering samt för att främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan deltagande företag och branscher. Projektledaren ansvarar för att planera och genomföra upphandlingar av utbildnings- och konsultinsatser i enlighet med gällande lagstiftning och organisationens upphandlingsrutiner. Projektledaren har stöd från en ekonom och kommunikatör från Tomelilla kommun samt från samarbetsaktörerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom projektledning, kommunikation, turism, marknadsföring, ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom näringslivsfrågor.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av att arbeta med sociala medier samt med event, kommunikation eller andra sociala sammanhang. Har du även erfarenhet av projektarbete eller av att ha drivit eget företag ser vi det som positivt.
Utifrån personliga egenskaper söker vi dig som har:
* Social och har lätt för att skapa goda relationer
* Prestigelös och i ditt arbetssätt
* Stresstålig och trivs i ett högt tempo
* Representativ och professionell i ditt bemötande
* Serviceinriktad med hög känsla för kvalitet
* Lösningsorienterad och tar egna initiativ
Du har goda kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt. Flytande i engelska i tal och skrift är meriterande.
Goda kunskaper i Microsoft Office och B-Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319197".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886)
273 80 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Tomelilla kommun, Kommunledning
Fackliga representanter nås via kommunens växel. 0417-180 00
9865607