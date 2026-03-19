Nämndsekreterare
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-03-19Beskrivning
Värnamo är en kommun med strategiskt läge och stor tillväxtpotential.
Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer gör att Vår vision lyder: "Värnamo kommun den mänskliga tillväxtkommunen".
Vi söker dig som vill bidra till att bygga framtidens socialtjänst i Värnamo kommun. Medborgarförvaltningen befinner sig i ett spännande skede med många pågående utvecklingsinsatser. I vår strävan mot ständiga förbättringar har du som nämnds sekreterare en viktig roll i organisationen. Medborgarförvaltningen består av 6 sektioner och ansvarar för individ och familjeomsorg, integrationsfrågor, flyktingmottagning, arbetsmarknadsåtgärder och fritidsgårdsverksamhet med koppling till nämndens ansvarsområde.Dina arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare har du en betydelsefull roll i förvaltningen där du är den viktiga länken mellan förvaltning och politik. Du ska säkra att den politiska gången följs i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens fastställda styrdokument. Du har ansvar för hela nämndsadministrationen kopplat till medborgarnämnden och sociala utskottet samt för ärendeprocessen från inkommen/upprättad handling till arkivering.
Ansvaret som nämndsekreterare innefattar bland annat dokumenthantering, registrering, upprättande av kallelser, protokollskrivning och expediering av beslut. Du genomför utbildningar/handleder i förvaltningen inom berörda områden och utgör ett stöd till chefer och handläggare i att formulera olika typer av skrivelser, beslutsunderlag och yttranden så att de blir korrekta.
I arbetsuppgifterna ingår även att hantera medborgarnämndens information på kommunens webbsida samt förvaltningens sidor på intranätet. I arbetet ingår att ha många och viktiga kontakter med medborgare, politiker, tjänstemän inom kommunen, myndigheter samt domstolar. Utöver detta ingår det i uppdraget att tillsammans med övriga stabsfunktioner arbeta med utvecklingsarbete som är förvaltningsövergripande.
Du kommer att ingå i medborgarförvaltningens stab och förvaltningschefen blir din närmsta chef. Du medverkar också i en samverkansgrupp med övriga nämndsekreterare i kommunen som tillsammans arbetar för att skapa en enhetlighet i nämndsekreterararbetet.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom tex. offentlig förvaltning, statsvetenskap eller annat som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Kunskap om aktuella verksamhetsområden inom socialtjänsten och dess lagstiftning samt erfarenhet från liknande arbete i en politiskt styrd organisation och kunskap om kommunal- samt förvaltningslag är meriterande.
Du har mycket goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i komplexa frågor i såväl tal som skrift.
Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och har en mycket god samarbetsförmåga. Du har god vana och ser en utmaning i att hantera många förekommande uppgifter och processer samtidigt. För dig är det viktigt att ha ordning och reda och du trivs i en administrativ roll där du får ta ansvar för din uppgift samt själv strukturera, prioritera och driva dina processer vidare.
Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Evolution är meriterande.
Du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och är strukturerad även under arbetstoppar. Du tar själv initiativ till att skapa nya kontakter och bygga relationer som möjliggör gott samarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Medborgarförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg, integration, fritidsverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. Vi arbetar med förebyggande insatser, utredning barn och unga, familjerätt och familjehem, tidiga insatser för barn och unga, vuxenstöd, ekonomiskt bistånd samt administration och service. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/medborgarforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Medborgarförvaltningen, Stab, Stab Kontakt
Inga Gligic 0370-377072 Jobbnummer
