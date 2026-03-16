Nämndsekreterare
2026-03-16
Vill du arbeta i hjärtat av den kommunala demokratin? Som nämndssekreterare i Karlsborgs kommun får du en central roll i det politiska arbetet och bidrar till att den politiska beslutsprocessen fungerar smidigt och rättssäkert.
Arbetsplatsen
Kommunledningsförvaltningen innefattar flera olika centrala enheter som utgör ett stöd för övrig verksamhet inom kommunens organisation; kanslienheten, ekonomienheten, HR-enheten, kommunikationsenheten samt arbetsmarknadsenheten.
Kanslienheten har kommunhuset som sin huvudsakliga arbetsplats och har till uppgift att arbeta för ett förvaltningsövergripande arbetssätt inom nämndsadministration, dokumenthantering, registrering, digitalisering, informationssäkerhet, dataskyddsfrågor, hantering av arkiverade handlingar och mottagande av besökare.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som nämndssekreterare har du en central roll i det politiska arbetet i kommunen. Du kommer att samverka med olika politiska nämnder och styrelser. För närvarande fokuserar uppgifterna på kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt AB Vaberget. Nämndssekreterarens uppgift är främst att sammanställa kallelser och beslutsunderlag inför nämndsmöten, deltaga på mötet, föra protokoll och vara ett stöd till ordföranden. Även andra, på enheten förekommande, uppgifter kan bli aktuella.
Eftersom kanslienheten arbetar förvaltningsövergripande kan du komma att behöva täcka upp för frånvarande kollegor vid till exempel semester och sjukdom.Kvalifikationer
För att trivas med jobbet är det viktigt att du är serviceinriktad och ordningsam, har lätt för att ta ansvar och egna initiativ samt har mycket god kommunikativ förmåga och positiv inställning till att ta dig an nya arbetsuppgifter. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet och samarbete och där du har kontakter med flera förvaltningar i kommunen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom administration eller liknande arbetsuppgifter och av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har någon form av utbildning i offentlighet- och sekretess. Du bör ha ett intresse inom och kunskap om kommunal verksamhet. Erfarenhet av nämndsadministration och dokumenthantering är meriterande och att du har vana att arbeta digitalt. Vi arbetar med dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. Har du kunskap och erfarenhet från detta system är det meriterande. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Högskoleutbildning är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder
Som anställd i Karlsborgs kommun får du ta del av flera förmåner. Du har bland annat betald semester från ditt första anställningsår och individuell lönesättning. Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart och välmående arbetsliv. Därför satsar vi på ett brett friskvårdsutbud med bland annat gratis motionssim och vattengympa, kostnadsfri massage samt möjlighet till friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina förutsättningar. Du kan även ha möjlighet att växla till dig extra semesterdagar genom semesterväxling, tillsammans med flera andra förmåner. Läs gärna mer om dem https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/formaner/Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Rekrytering kan komma att ske löpande under annonseringsperioden.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-136".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629)
Kanslienheten Kontakt
Sandra Peters 0505-17254
9799909